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【全球金融中心排名】香港升一位至第5名　港府：聯繫匯率運作良好

即市財經 23:54 2020/09/25

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香港在營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平以及聲譽，均排名首五位

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布了第28期《全球金融中心指數》報告，香港總排名全球第五位，較3月報告的排名上升了一位。至於今次頭五名的金融中心，則分別為紐約、倫敦、上海、東京、香港。港府表示，肺炎疫情影響下，縱使全球各地都正面對不同程度之挑戰，本港金融體系仍「堅韌穩健，金融服務業各環節運作有序，聯繫匯率一如既往運作良好」。

根據報告結果，香港在營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平以及聲譽，均排名首五位，其中營商環境和人力資本更位列第三。值得注意是，在國際貿易局勢未見明確、肺炎疫情大爆發，以及地緣政治風險困擾下，所有金融中心得分之平均數都顯著下降。

港府形容，將「加大力度」推廣香港作為全球領先金融中心及通往中國內地和國際市場的「雙向門戶」，並會抓緊粵港澳大灣區和「一帶一路」機遇，進一步加強香港作為」資產和財富管理中心、離岸人民幣業務中心、保險和風險管理中心及綠色和可持續金融樞紐」之地位，同時促進金融科技發展。

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