【股市熱話】網民哭訢：滙豐給我最大經驗　「不要信長揸 不要再信巴菲特」

滙豐（00005）股價長跌不起，年初又已宣布不派息，令不少股東欲哭無淚，有網民發帖指出，滙豐給了他人生4個最大經驗，直指炒股果然不會發達。

網民garyXXX表示，滙豐給他的4個教訓：

1 不要相信投資要睇長綫；2 不要相信複息威力；3 不要再相信巴菲特；4 不要長揸，要設定止賺位。

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不過部份網友對他的結論不表認同，「投資永遠是長綫賺得多，但前題要揀出優質股，滙豐一早賺錢力已經減弱」、「每個企業興衰都有周期，你在走下坡時接了火手棒，只怪生不逢時」、「巴菲特炒中石油857，到價即走」。

也有網友同意樓主所言，表態支持，指「同意匯豐給了我人生最大經驗，不過我仍然相信投資要睇長線, 但要分散」、「匯豐唔會執，但盈利增長真係無咩...」、「交了學費，你的錢路更清晰」。

其他網民回應：

pcXXX

無人話一本天書睇到老,投資都一樣

illmXXX

「不要相信投資要睇長線」，呢個就要睇你眼光睇你運氣啦

十幾年前, 就算只係買十萬蚊騰訊, 如果唔大洗, 夠今世養老啦

路人XXX

一個唔錯嘅老散經驗總結

garycXXX

說實話，匯豐之前派息係幾吸引，一年派4次，6厘幾息，確係食息族恩物

佢突然唔派息，係令到好多支持者都斬纜

雨中XXX

所有銀行股都跌，冇計，經濟周期

asuXXX



關巴菲特咩事? 佢係會長揸股票，但當隻股票開始出事佢會清倉。