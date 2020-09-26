  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 09:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【股市熱話】網民哭訢：滙豐給我最大經驗　「不要信長揸 不要再信巴菲特」

股樓投資 09:00 2020/09/26

分享：

滙豐（00005）股價長跌不起，年初又已宣布不派息，令不少股東欲哭無淚，有網民發帖指出，滙豐給了他人生4個最大經驗，直指炒股果然不會發達。

網民garyXXX表示，滙豐給他的4個教訓：

1 不要相信投資要睇長綫；2 不要相信複息威力；3 不要再相信巴菲特；4 不要長揸，要設定止賺位。

平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東 詳情請按：【見下頁

不過部份網友對他的結論不表認同，「投資永遠是長綫賺得多，但前題要揀出優質股，滙豐一早賺錢力已經減弱」、「每個企業興衰都有周期，你在走下坡時接了火手棒，只怪生不逢時」、「巴菲特炒中石油857，到價即走」。

也有網友同意樓主所言，表態支持，指「同意匯豐給了我人生最大經驗，不過我仍然相信投資要睇長線, 但要分散」、「匯豐唔會執，但盈利增長真係無咩...」、「交了學費，你的錢路更清晰」。

其他網民回應：

pcXXX

無人話一本天書睇到老,投資都一樣

 

illmXXX

「不要相信投資要睇長線」，呢個就要睇你眼光睇你運氣啦
十幾年前, 就算只係買十萬蚊騰訊, 如果唔大洗, 夠今世養老啦

 

路人XXX

一個唔錯嘅老散經驗總結

 

garycXXX

說實話，匯豐之前派息係幾吸引，一年派4次，6厘幾息，確係食息族恩物
佢突然唔派息，係令到好多支持者都斬纜

 

雨中XXX

所有銀行股都跌，冇計，經濟周期

 

asuXXX


關巴菲特咩事? 佢係會長揸股票，但當隻股票開始出事佢會清倉。

長揸 止賺 經濟 股票 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【A股布局】再傳券商併購消息　今次主角輪到海通證券

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水