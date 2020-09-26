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【美元走勢】華僑永亨：美元短期未必大漲　但仍可維持穩健（更新第二版）

即市財經 11:47 2020/09/26

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美元接連下挫後，近來走勢終見好轉，反映其表現的美匯指數，更似乎企穩94水平，創兩個月高

美元接連下挫後，近來走勢終見好轉，反映其表現的美匯指數，更似乎企穩94水平，創兩個月高同時，亦進一步向95水平進發。華僑永亨銀行經濟師李若凡分析，美元彈高背後原因有三，包括：（1）歐洲疫情惡化、（2）避險情緒升溫、（3）聯儲局貨幣政策前景未明。李若凡更相信，美元短期即使未必大漲，穩健表現仍可維持。

李若凡逐一分析當中原因，指歐洲疫情「反撲」，連同英國在內的歐洲多地都因而實施嚴厲的防疫限制措施，令經濟復甦步伐開始放緩的歐元區經濟「雪上加霜」，英鎊和歐元受壓下，美元變相受到支持。

除了歐洲疫情，避險情緒升溫同樣造就美元反彈。李若凡稱，美國新一輪財政刺激措施討論陷入困局、英國脫歐貿易協議談判限期將至、美國總統大選等各項不明朗因素結合，均使全球避險情緒快速升溫。

她補充，聯儲局對最大就業、計算平均通脹的時間長度等指標的定義均未明確，亦一度為美元帶來支撐。

考慮到市場短期內仍充滿風險，李若凡指美元即使未必能大幅上漲，至少可維持穩健的表現，並指而疫情等因素拖累下，歐元、英鎊、澳元和紐元之表現或「相對遜色於其他G7貨幣」。

美匯指數最新報94.58，升逾0.2%。

（第二版更新美匯指數最新水平）

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編輯：莫亦熙

美元 美國聯儲局 英鎊 歐元 紐元 澳元 貨幣政策 通脹 歐洲 英國

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