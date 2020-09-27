【筍盤推介】行3分鐘即到港鐵深水埗站 環境靜中帶旺鄰近購物熱點 2房首期都係40幾萬

本港上車難是個不爭的事實，有意上車人士如「銀兩」不足，可能要到新界區較偏遠的地區找尋上車盤。事實上，只要細心找尋，九龍市區仍可找到樓價4百餘萬元的單位。



美聯物業營業經理張志剛表示，市區單幢盤具承接力，有上車客近日透過該行入市長沙灣嘉利閣2房單位，成交價425萬元。上述成交單位為長沙灣東京街56號嘉利閣低層A室，實用面積246平方呎，屬2房間隔。他指出，該物業附近有不少民生店舖及食肆，加上居住環境靜中帶旺，吸引上車客承接，成交價425萬元，折合實用呎價約17,276元。據了解，原業主於1999年5月以110萬元購入上址，是次轉手帳面大幅獲利315萬元，升值逾2.8倍。

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位於深水埗大南街370至372號的嘉利閣，為單幢物業，發展商為嘉華，於1990年入伙，樓齡約30年，不算太舊，提供26個單位。物業最大的吸引之處是交通便利，跟港鐵深水埗站的步程約3分鐘，附近也有多個購物熱點，如西九龍購物中心、黃金電腦商場等，同時也有大量食肆，生活配套齊全。



據多個地產代理的網站，現時嘉利閣的買賣放盤也有數個，叫價全都低於500萬元，即首期不足50萬也可購入。如低層A室，實用面積246平方呎，叫價420萬元。

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記者：陳詠妍