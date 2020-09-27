【名人入市】新盤逾700伙開售 買家排長龍盛況再現 林作女友裕美斥數十萬首期入市做業主

疫情放緩，政府也放寬限聚措施，發展商群起於週末開售，其中昨天（周六，26日）更有逾4個新盤、逾720伙於市場開售，市場反應相當不俗，準買家排隊買新盤盛況再現。其中現職保險從業員、名人林作的藝人女友裕美，也於周六購入長實（01113）日出康城SEA TO SKY的單位。



言行一向出位、「10優港姐」麥明詩前男友林作，昨天於個人面書（facebook）中發帖上載女友裕美簽署購入新盤的相片，並恭喜裕美榮升業主，他撰文指女友在周六早上8點已起床出發買樓，證明自己的實力。林作指：

「其實裕美喺我開始做保險嘅同時，開始咗網購嘅事業。6個月後，我買車，你估佢買咩？佢買樓。恭喜32歲成為業主。憑過去6個月個人之努力所得成績，實在令人刮目相看。」

同時也透露是次裕美支付的幾十萬元首期是「一炮過搞掂」。相片中背景顯示裕美身處長實日出康城SEA TO SKY的售樓現場。據悉裕美以樓價約800萬元，購入SEA TO SKY約400餘平方呎的單位。將軍澳康城站新盤一個400多呎兩房單位，樓價約800萬元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



四大焦點新盤：新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第3期、恒地（00012）西營盤藝里坊‧2號、德祥地產 （00199） 及市建局旗下長沙灣海珀及日出康城SEA TO SKY同時於周六賣樓。綜合市場數據，周六一手市場共錄得約300伙成交。



其中Wetland Seasons Park第3期於周六開售共192伙，盡推所有單位，其中165伙將以價單形式發售，餘下的27伙特色戶則採取招標形式發售，折實樓價由426.6萬至1,182.4萬元，於當天沽出158伙，銷售率達82%。

▼ 點擊圖片放大 +2



至於藝里坊．2號於周六開售72伙，折實售價介乎598.3萬元至1,151萬元，折實呎價為25,849元至31,429元。發展商指，截至周六晚上9時30分，共有51伙單位已獲認購，銷售率約71%，當中12伙2房戶悉數沽清，連同首輪銷售，售出及獲認購單位共有125伙，佔可發售單位逾8成。



將軍澳日出康城SEA TO SKY也周六推售285伙，單位折實售價由686萬至2,037萬元，折實呎價由14,489元至20,094元，該盤於當天亦售出約68伙，佔可供銷售單位約24%。



至於長沙灣海珀於周六進行首輪銷售50伙，折實樓價536.7萬至972.6萬元，折實呎價17,975元至22,542元。發展商指，截至周六下午6時，該盤售出20伙（19間開放式及1間兩房），佔可供銷售單位50伙的 40% 。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍