【週末好去處】假期有乜做？可以去零碳天地與北極熊零距離接觸

放假無節目？如果想帶小朋友放電的話，以下應該是一個不錯的選擇。說的是位於九龍灣的零碳天地，現該處現正舉行一個「建造的藝術」展覽，邀請了9個藝術組合，透過雕塑、裝置、繪畫、攝影及工作坊等形式，展示多件藝術展品，與觀眾零距離接觸，甚至鼓勵參觀人士「任摸任坐」，大大隻北極熊靜臥在草地上，絕對是打卡位。

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展覽分室內戶外兩部分，其中幾件展品尤其適合小朋友。室內作品林東鵬的《島嶼上發生的事》，將繪畫結合立體模型，小朋友可以隨意砌積木，建造自己的理想城市。場內MUDWORK的作品《樹鳴》，藝術家把本地木材加工成鳥鳴樂器，當大家隨意扭擰「樂器」上的金屬配件時，細聽之下會驚訝大自然的鳥鳴竟然是來自手中的木件。至於室外的「打卡位」當然少不了莫一新的《熊出沒注意》。北極熊靜臥在零碳天地新鋪設的草地上，呼應室內同以北極熊為題材的盆景玩味雕塑《咫尺•邊極》 ，希望當大家「抱抱北極熊」的時候，都能夠「Bear in mind」，同時關注都市建設與自然保育之間的平衡。

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記者：張以正