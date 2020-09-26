【新盤出擊】新盤蜂擁而出本周末爆混戰 逾700伙開售

自本港疫情轉為平穩，政府也於上周五（18日）開始進一步放寬限聚措施後，上周末市場（19日至20日）推出的兩大全新盤：新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期及恒地（00012）西營盤忠正街藝里坊．2號銷售率也逾9成，銷情相當不俗。新盤氣氛暢旺，發展商也加快新盤推售步伐，本周六（26日）市場有逾5個新盤推出首批或加推單位應市，涉及逾700伙，以單位數量計屬今年以來最多，單是長實（01113） 旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，已於本周六推售285伙。



新地天水圍Wetland Seasons Park第3期乘上周末旺勢，於周二（22日）再加推48伙，折實平均呎價13,942元，其中7伙為特色戶，屬原價加推。是次新推出的項目價單第6號涵蓋一房至三房間隔，實用面積由312至816平方呎，售價由611萬至1,398萬元，呎價由14,647至21,665元。折實樓價由501萬至1,146萬元，折實呎價由12,011元至17,765元。價單第6號的入場價單位是第9座5樓A2單位，實用面積為312平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實樓價為501萬元。

▲ 新地天水圍Wetland Seasons Park第3期於周六推出192伙，圖為新地代理總經理胡致遠



Wetland Seasons Park第3期於週六（26日）發售共192伙，盡推所有單位，其中165伙將以價單形式發售，餘下的27伙特色戶則採取招標形式發售。其中以價單形式發售的單位，折實樓價由426.6萬至1,182.4萬元。入場單位是第1座1樓B5單位，實用面積為315平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實價為426.6萬元。該盤於周四（24日）截收意向登記，約收到逾2,200個認購登記，以165伙單位計算，超額認購約12倍。



此外，恒地西營盤藝里坊．2號也於周日（20日）加推72伙，間隔由開放式至2房，價單定價為623萬至1,161萬元，呎價介乎26,927元至32,739元；折實售價介乎598.3萬元至1,151萬元，折實呎價為25,849元至31,429元。項目周五（25日）截票，並於周六進行次輪銷售72伙。項目累積收票逾920張，當中22張為代理入票，超額認購近12倍。

▲ 恒地西營盤藝里坊．2號於周六推72伙，圖為恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝



全新項目方面，德祥地產 （00199） 及市建局旗下長沙灣海珀，也於上周四（17日）公布首張價單，涉及50伙，間隔包括開放式至2房單位，實用面積283至474平方呎，折實樓價536.7萬至972.6萬元，折實呎價17,975元至22,542元。首批單位折實後樓價全數低於1,000萬元。入場單位為5樓B室，實用面積283平方呎，折實樓價536.7萬元，折實呎價18,965元。發展商也公布首張銷售安排，將同於周六進行首輪銷售上述50伙。銷售安排列明首輪50伙單位僅出售予個人，不接受公司名義買家，最多可購2伙，將於周五（25日）下午3時截收登記，市傳指累收192張票，以首推50伙計，超額認購約2.8倍。

長實 （01113） 旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY也於本周六推售285伙，當中包括50伙2房戶、189伙3房戶及46伙4房戶，是批單位折實售價由686萬至2,037萬元，折實呎價由14,489元至20,094元。長實地產投資董事郭子威指出，該批推售單位折實平均呎價17,459元，於周五下午3時截止登記，另方面，萬科香港旗下屯門上源亦將於本周六起銷售87伙，其中14伙以先到先得形式發售，另外73伙則招標發售。

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記者：陳詠妍



