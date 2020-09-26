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【新股IPO】螞蟻集團招股在即  傳社保基金將投資於A股IPO

股樓投資 14:19 2020/09/26

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阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團將於下周闖關，料最快國慶假期後招股。有消息指，中國社保基金將成為螞蟻IPO的基石投資者，投資集團於上交所上市的股份，不過螞蟻發言人對此不予置評。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁

另有消息指，螞蟻集團計劃在香港上市集資175億美元（約1,356億港元），而且有信心可獲投資者參與，故在香港招股方面並不打算尋求基石投資者；至於在A股上市則會邀請基礎投資者參與，希望藉以降低A股股價波動情況。

螞蟻集團擬在港集資175億美元　不引入基石投資者，想知詳情請按：【下一頁

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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