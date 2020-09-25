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【孝子入市】潮流興「靠父幹」孝順仔反其道而行 786萬購屯門瓏門比爸媽做安樂窩

股樓投資 21:59 2020/09/25

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不少港人面對的難題是「上車難」，樓價持續高企，年輕人要置業難度甚大，近年不少父母惟有出資協助子女上車，「父幹」成本港樓市其中一股重要需求。不過，凡事也有例外，最近一位孝順仔斥資786萬元為父母購入安樂窩。


祥益地產區域董事袁思賢表示，日前一名外區客購入屯門瓏門5座高層C室，單位實用面積488平方呎，為兩房兩廳。據了解，該買家有意購入物業供父母居住，他原跟妻子持有一個單位，他除去上述單位的業主資格後，再可以首置人士身份購入以上瓏門單位，不用支付額外印花稅，而他購入該單位後，打算供父母居住。

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

袁思賢指，該名買家鍾情該屋苑屬屯門市中心地段，購物及交通都相當便利，而且屋苑屬近10年內落成的物業之一，加上業主有議價空間，新買家遂便決定以786萬成交，實用面積計算呎價為16,107元，屬於市場價。

屯門瓏門是區內近十年來的大型住宅項目，屬屯門西鐵上蓋物業，擁大型會所及綜合式商場Vcity，屬區內焦點的物業之一。原業主於2017年以約650萬購入上址，持貨3年多，轉手帳面獲利約136萬元。

【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨，了解按【下一頁


袁氏續稱：「事實上，瓏門位於西鐵站上蓋，交通十分便利，呎價只是1.6萬餘元水平，至於屯門區另一個剛入伙的新盤、莊士中國旗下單幢盤弦海，由該盤步行往屯門站也需時約15分鐘，但呎價較瓏門位還要高，達1.7萬至1.8萬元的水平，故該名買家拍板購樓價相對低水的瓏門。」

【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍


 

低水 樓價 商場 額外印花稅 瓏門

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