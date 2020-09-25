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【英國經濟】英國政府8月債務創下歷史同期新高　英倫銀行料本季GDP較去年第四季低7%

即市財經 23:21 2020/09/25

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英國財政大臣Rishi Sunak在本周四（24號） 宣佈新一輪就業計劃，包括將會在六個月內補貼部分中小企員工的薪資，並允許有需要的企業向政府申請抵押貸款

英倫銀行發表經濟公告，指第二季度GDP插20.4%，為紀錄以來最大跌幅，主要受影響行業包括餐飲業、交通業和酒店業。英倫銀行又預料，今季GDP仍將較去年第四季低7%。

自政府開始放寬外出禁令後，英國經濟明顯改善。7月份GDP比4月高出18.5%，但仍比2019年第4季低11.5%。

其他多項數據也創下紀錄。英國國家審計署早前指出，由於疫情緣故，政府推出了超過190項救市措施，例如額外撥款予英國醫療系統NHS （National Health Services）和推出企業津貼，當中支出相當於政府年度公共開支的四份之一。英國8月政府債務進一步增長，8月份公共部門的債務達到2.024萬億英鎊，超出2008年金融危機時的最高點，佔GDP比例高達101.9%。

因應經濟動力依然疲弱，英國財政大臣Rishi Sunak在本周四（24號） 宣佈新一輪就業計劃，包括將會在六個月內補貼部分中小企員工的薪資，並允許有需要的企業向政府申請抵押貸款。

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編輯﹕賴奕羚

英倫銀行 英鎊 英國 新冠肺炎疫情 GDP 疫情 經濟 補貼

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