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【香港迪士尼】 園內設多重防疫措施 首日重開吸粉絲入場支持

理財智慧 21:28 2020/09/25

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繼海洋公園上周五(25號)重開後，香港迪士尼樂園亦在今日(25號)重開，吸引不少粉絲一早入場排隊等候，而擴建後的「奇妙夢想城堡」亦首度亮相。

東京迪士尼新區疫情下開幕 設30米《美女與野獸》城堡：【下一頁

雖然樂園今早10時正式開放，但一班粉絲已提早在門口排隊等候入場，更有人身穿迪士尼卡通人物的造型入場，難掩興奮的心情。同時，園內設立不同的防疫措施及限制入場人數，

包括在入口處設置體温監測器、以白線指示入場人士需要4人一組在排隊區等候及放置消毒酒精搓手液供人使用。值得留意，樂園現設有「自拍點」，讓客人和迪士尼卡通朋友在適當的社交距離下拍照。

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穿著全套米妮服裝、頭箍和印有米奇老鼠圖案的林小姐表示，今日連同媽媽一齊入場，她表示心情十分興奮，對今次重開更是期待已久，而且非常希望能第一眼見到新城堡的樣貌，所以選擇重開第一日就入樂園。她又認為疫情下的迪士尼明顯人流較以往少，雖然氣氛不太熱鬧，但對賓客來說是相對地較輕鬆和舒服。

鍾先生趁著放假時間入園，他指再次見到迪士尼卡通朋友感到十分開心，雖然現時因為疫情人流減少，但樂園熱鬧的氣氛並沒有因而減卻。

【疫巿商機】好想去旅行？ 香港訂酒店Staycation 5大貼士：【下一頁

現時迪士尼樂園實施一星期5天的安排，逢星期二、四暫停開放，直至另行通知。另外，有興趣入樂園的朋友需繼續以網上預約的方式，預約入場日期。

 

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責任編輯：潘曉豐

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