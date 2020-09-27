【新股IPO】嘉和生物6998周一截止認購　孖展錄熱爆 國際配售提早截飛

嘉和生物（新上市編號：06998）將於周一（28日）中午截飛，孖展則已於周五（25日）截止認購，綜合多間券商，嘉和生物共借出逾860億元孖展，相當於公開發售部分超額認購約298倍。

嘉和生物6998即日起招股 入場費約12121元，想知詳情請按：【下一頁】

另外，泰格醫藥（03347）公布旗下全資子公司香港泰格健康擬自籌資金約2,200萬美元，以基石投資者的身份參與認購嘉和生物香港公開發售。

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該股是次發行1.2億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎20.3元至24元，每手500股，入場費12,120.9元，擬於10月7日掛牌上市；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩通及Jefferies。

嘉和生物專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化，是次集資所得，其中65%擬分配至主要產品，15%擬用於其管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備，10%擬用於為其藥物管線擴展提供資金，另外10%則用作一般企業用途。

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記者：張以正