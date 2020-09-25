【海洋公園救亡】海洋公園10月推新減薪方案　按職級減薪5%至15%

▲ 海洋公園重開一周就傳出新一輪節流措施，職級7級或以上的員工下月起須減薪5%至15%。

香港第四波疫情開始受控，兩大主題樂園—海洋公園及香港迪士尼樂園先後重開。惟疫情嚴重打擊收入，有傳媒引述海洋公園內部文件報道，海洋公園董事局決定推行新一輪節流措施，10月起按員工職級，減薪5%至15%，年底再檢討計劃。

有傳媒引述由海洋公園行政總裁陳善瑜發出的內部信，提到公園在1月底暫停開放、6月重開個多月後又再關閉，閉園期間缺乏收入；而公園目前恢復每日營運，現行無薪假期推行有困難，故決定10月1日起，取消現行無薪假及減薪安排，並以新一輪減薪方案取代。

新減薪方案適用於7級或以上的全職員工，包括同等級全職合約的長期及短期員工。減薪幅度按員工職級而定：行政級人員減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%，至於6級或以下職員則不受影響。新一輪措施由10月1日起生效，至12月31日止。

海洋公園回應傳媒查詢時確認計劃，表示新冠疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未見逆轉跡象，為此必須持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則。

園方會不斷按市況檢討所有成本控制措施，又衷心感激所有員工在目前極富挑戰的環境中所付出的努力。

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編輯：趙穎妍