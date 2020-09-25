  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 21:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海洋公園救亡】海洋公園10月推新減薪方案　按職級減薪5%至15%

即市財經 21:12 2020/09/25

分享：

海洋公園重開一周就傳出新一輪節流措施，職級7級或以上的員工下月起須減薪5%至15%。

香港第四波疫情開始受控，兩大主題樂園—海洋公園及香港迪士尼樂園先後重開。惟疫情嚴重打擊收入，有傳媒引述海洋公園內部文件報道，海洋公園董事局決定推行新一輪節流措施，10月起按員工職級，減薪5%至15%，年底再檢討計劃。

有傳媒引述由海洋公園行政總裁陳善瑜發出的內部信，提到公園在1月底暫停開放、6月重開個多月後又再關閉，閉園期間缺乏收入；而公園目前恢復每日營運，現行無薪假期推行有困難，故決定10月1日起，取消現行無薪假及減薪安排，並以新一輪減薪方案取代。

新減薪方案適用於7級或以上的全職員工，包括同等級全職合約的長期及短期員工。減薪幅度按員工職級而定：行政級人員減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%，至於6級或以下職員則不受影響。新一輪措施由10月1日起生效，至12月31日止。

海洋公園回應傳媒查詢時確認計劃，表示新冠疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未見逆轉跡象，為此必須持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則。

園方會不斷按市況檢討所有成本控制措施，又衷心感激所有員工在目前極富挑戰的環境中所付出的努力。

相關文章：

【限聚令放寬】海洋公園10月推「森度遊」園內做瑜珈或冥想　11月可在高峰樂園露營

【限聚令放寬】迪士尼樂園9月25日重開　海洋公園9月已額滿、10月平日仍可預約（第八版）

 

編輯：趙穎妍

疫情 無薪假 迪士尼樂園 海洋公園 香港 主題樂園 Disney

下一篇文章

【 MPF 】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】耐用品訂單按月僅升0.4%遜預期　道指期貨跌129點（不斷更新）
【美股期貨】耐用品訂單按月僅升0.4%遜預期　道指期貨跌129點（不斷更新）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元