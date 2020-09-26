高達模型40週年 3米高 RX-78-2半身及全身高達 首次同場現身

今年是高達模型誕生的40週年，BANDAI將於10月1日假太古城中心舉行以Fun to Build為主題的「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」，當中3米高 RX-78-2半身及全身高達將首次於香港亮相，同場現身，讓大家一次過影齊兩個人氣打卡熱點。展覽更會介紹BANDAI HOBBY CENTER生產過程解說，讓大家對GUNPLA了解更多。同場還設有多個主題展覽區，更有最新限定版高達模型等著大家帶回家，粉絲當然要搶先參觀及入手啦！

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機動戰士GUNDAM 自1979年播出，至今已超過40年歷史，而首款1/144 RX-78高達模型則於1980年7月推出，今年剛好是高達模型40週年。盡管這數十年來，高達已演變出多個不同造型及故事，但對於高達迷來說，元祖的RX-78-2高達始終是無法代替的經典，所以今次展覽中的3米高RX-78-2 高達半身像及全身立像同時亮相，必定震撼全場，成為全城打卡新熱點。此外，場內更有RX-78歷年模型展出，讓大家經典重溫，加上日本BANDAI HOBBY CENTER生產過程大揭秘，萬勿錯過！

除了展覽精彩外，GUNPLA 40週年歷年技術傾力製作最新作品「MGEX 1/100 UNICORN GUNDAM Ver.Ka」以及最新「MG 1/100 WING GUNDAM ZERO EW Ver.Ka」原型試作品將於全港首次曝光。場內由APITA營運的THE GUNDAM BASE POP-UP STORE有多款最新限定版高達模型，以及 GUNPLA高達模型各款比例模型商品介紹，包括SD、EG、HG、RG、MG及PG等。每個星期均有不同的高達模型限量產品開賣，想知每個星期有甚麼限定品必入手，就要密切留意大會公佈啦！

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慶祝GUNPLA 40歲生日 召喚高達fans接受挑戰。大家只要讚好Cityplaza Hong Kong Facebook專頁及其貼文，並將心愛的高達模型擺出最型Pose並以相機或手機拍下照片，將參賽相片上載至個人Facebook（需設定為公開）， 於貼文中標籤 @cityplazahk及另一位朋友，並加上主題Hashtag #FunToBuild，即可參與。經評選出的得獎者可獲得模型控夢寐以求，只在日本東京台場獨家限定，專業玩家必入手的1/60 4色注射成形機，以及分件精密、關節可以靈活郁動的Entry Grade 1/144 RX-78-2 高達各一份！各位愛好模型的收藏者當然不要錯過這個機會。

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撰文：柯慧琳