  • 27°C
香港時間 : 2020926日 (六) 08:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

高達模型40週年 3米高 RX-78-2半身及全身高達 首次同場現身

理財智慧 07:11 2020/09/26

分享：

今年是高達模型誕生的40週年，BANDAI將於10月1日假太古城中心舉行以Fun to Build為主題的「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」，當中3米高 RX-78-2半身及全身高達將首次於香港亮相，同場現身，讓大家一次過影齊兩個人氣打卡熱點。展覽更會介紹BANDAI HOBBY CENTER生產過程解說，讓大家對GUNPLA了解更多。同場還設有多個主題展覽區，更有最新限定版高達模型等著大家帶回家，粉絲當然要搶先參觀及入手啦！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

機動戰士GUNDAM 自1979年播出，至今已超過40年歷史，而首款1/144 RX-78高達模型則於1980年7月推出，今年剛好是高達模型40週年。盡管這數十年來，高達已演變出多個不同造型及故事，但對於高達迷來說，元祖的RX-78-2高達始終是無法代替的經典，所以今次展覽中的3米高RX-78-2 高達半身像及全身立像同時亮相，必定震撼全場，成為全城打卡新熱點。此外，場內更有RX-78歷年模型展出，讓大家經典重溫，加上日本BANDAI HOBBY CENTER生產過程大揭秘，萬勿錯過！

除了展覽精彩外，GUNPLA 40週年歷年技術傾力製作最新作品「MGEX 1/100 UNICORN GUNDAM Ver.Ka」以及最新「MG 1/100 WING GUNDAM ZERO EW Ver.Ka」原型試作品將於全港首次曝光。場內由APITA營運的THE GUNDAM BASE POP-UP STORE有多款最新限定版高達模型，以及 GUNPLA高達模型各款比例模型商品介紹，包括SD、EG、HG、RG、MG及PG等。每個星期均有不同的高達模型限量產品開賣，想知每個星期有甚麼限定品必入手，就要密切留意大會公佈啦！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

慶祝GUNPLA 40歲生日 召喚高達fans接受挑戰。大家只要讚好Cityplaza Hong Kong Facebook專頁及其貼文，並將心愛的高達模型擺出最型Pose並以相機或手機拍下照片，將參賽相片上載至個人Facebook（需設定為公開）， 於貼文中標籤 @cityplazahk及另一位朋友，並加上主題Hashtag #FunToBuild，即可參與。經評選出的得獎者可獲得模型控夢寐以求，只在日本東京台場獨家限定，專業玩家必入手的1/60 4色注射成形機，以及分件精密、關節可以靈活郁動的Entry Grade 1/144 RX-78-2 高達各一份！各位愛好模型的收藏者當然不要錯過這個機會。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：柯慧琳

上一篇文章

【都市診療室】如何紓緩硬皮症併發肺病變？

下一篇文章

【芳香滿溢@iM網欄】孩子能直接塗純精油嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）