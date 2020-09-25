【MPF】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬

▲ 今年以來MPF平均回報升逾2%，當中升幅最勁是大中華股票基金，狂升近18%。

打工仔相信可以開開心心迎中秋及國慶長假，因晨星統計，今年強積金（ MPF）投資成績轉虧為盈，平均錄得2.08%升幅。由此推斷，帶挈供款人的身家合共帳面賺約201億元；攤開計，人均帳戶多賺約4,576元。

不過專家提醒，美國大選白熱化，料股債後市甚波動，忠告成員以股債均衡布局，堅守分散投資為王道。

晨星截至本周二（9月22日）最新統計，年初至今首9個月來看，打工仔的血汗錢暫未致「蝕入肉」，相反整體回報仍錄得正數，升2.08%。惟單以9月份計，卻跌近1.7%，此乃自4月以來連升5個月後斷䌫，但本月尚餘3個交易天，暫難料可否逆轉勝。

大中華股票基金 今年累升18%

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，年初至今，全球投資市場飽受新冠病毒困擾，眼下美國疫情未見曙光，歐洲疫情又再反彈，復添美國大選年的衝擊，遂忠告上班族勿忘分散風險，為抗衝動盪市的不二法門。

康宏今天（9月25日）發表的分析亦指，在24類MPF基金中，今年大贏家是大中華股票基金，逆市狂彈近18%。相反，成也股票，敗也股票，包尾大幡是追蹤指數的港股基金，急插近11%，更較歐洲股票同期跌逾9%為多。

如以截至去年底人均帳戶約22萬元來看，醒目錢若押注上述表現最好的大中華股票類基金，按理今年狂賺逾3.9萬元。

然而萬一押錯注，成員一注獨買相關的恒指產品，唯恐今年「白供一場」，要慘蝕逾萬元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源