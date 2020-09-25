  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 22:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬

即市財經 20:46 2020/09/25

分享：

今年以來MPF平均回報升逾2%，當中升幅最勁是大中華股票基金，狂升近18%。

打工仔相信可以開開心心迎中秋及國慶長假，因晨星統計，今年強積金（ MPF）投資成績轉虧為盈，平均錄得2.08%升幅。由此推斷，帶挈供款人的身家合共帳面賺約201億元；攤開計，人均帳戶多賺約4,576元。

不過專家提醒，美國大選白熱化，料股債後市甚波動，忠告成員以股債均衡布局，堅守分散投資為王道。

晨星截至本周二（9月22日）最新統計，年初至今首9個月來看，打工仔的血汗錢暫未致「蝕入肉」，相反整體回報仍錄得正數，升2.08%。惟單以9月份計，卻跌近1.7%，此乃自4月以來連升5個月後斷䌫，但本月尚餘3個交易天，暫難料可否逆轉勝。

大中華股票基金  今年累升18%

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，年初至今，全球投資市場飽受新冠病毒困擾，眼下美國疫情未見曙光，歐洲疫情又再反彈，復添美國大選年的衝擊，遂忠告上班族勿忘分散風險，為抗衝動盪市的不二法門。

康宏今天（9月25日）發表的分析亦指，在24類MPF基金中，今年大贏家是大中華股票基金，逆市狂彈近18%。相反，成也股票，敗也股票，包尾大幡是追蹤指數的港股基金，急插近11%，更較歐洲股票同期跌逾9%為多。

如以截至去年底人均帳戶約22萬元來看，醒目錢若押注上述表現最好的大中華股票類基金，按理今年狂賺逾3.9萬元。

然而萬一押錯注，成員一注獨買相關的恒指產品，唯恐今年「白供一場」，要慘蝕逾萬元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : MPF

疫情 恒生指數 星展銀行 強積金 退休金

上一篇文章

【海洋公園救亡】海洋公園10月推新減薪方案　按職級減薪5%至15%

下一篇文章

A股衍生市場期貨期權　獲准QFII、RQFII投資者參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股開市】美股無力承接周四氣勢道指跌點　納指彈高後倒跌（不斷更新）
【美股開市】美股無力承接周四氣勢道指跌點　納指彈高後倒跌（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）