【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀

隨著樓市氣氛更旺，準買家趁業主仍具議價空間，紛外出睇盤，找尋入市時機。最近一名首置人士成功以低於市價5%購入屯門居屋置樂花園。

祥益地產區域董事林偉光表示，屯門居屋置樂花園日前錄得一宗區內首置客成交個案。單位為1座中層E室，實用面積584平方呎，間隔為三房兩廳，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上廳房均向南擁內園景觀，而且屋苑毗鄰市中心，生活配套齊全。由於原業主要趕移民，故願意減價10萬元沽出單位，最後買家決定以525萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為8,990元。

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林偉光指，現時跟上述成交同類單位造價約550萬元，故以上成交較市價低約5%，買家成功以筍價購入單位。原業主於2011年以約218萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達307萬，單位升值逾倍易手。



目前置樂花園約有30餘個放盤，單位的平均呎價約9千餘至1萬元水平。現時實用面積約444平方呎的2房單位，叫價由420萬至430萬元。至於實用面積511平方呎的3房單位，叫價約480萬至500萬元。林偉光說，其實置樂花園也有較低水的選擇，就是物業沒有電梯到達的頂層單位，一般造價較低，其中位於頂層、實用面積511平方呎的3房單位，叫價只是450萬元，呎價低於9千元。

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置樂花園屬第一代私人參建的居屋，於1982年入伙，樓齡約38年。由於當時房委會未有訂明補地價政策，故物業毋須補地價便可在自由市場轉讓。屋苑的最大特色是實用率夠高，高達85%至87%，而且不設窗台，故空間十分「見使」，成為「上車恩物」之選。屋苑附近的也有不同類型的商舖，屋苑毗連麗寶商場，購物便利。而且屋苑附近亦設有街市及足球場、遊樂場等社區設施。屋苑外也設有不少巴士及小巴路線，前往不同地區，由該處乘車前往西鐵屯門站也只是數分鐘，交通也算便利。

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記者：陳詠妍