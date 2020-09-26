  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 09:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀

股樓投資 09:02 2020/09/26

分享：

隨著樓市氣氛更旺，準買家趁業主仍具議價空間，紛外出睇盤，找尋入市時機。最近一名首置人士成功以低於市價5%購入屯門居屋置樂花園。

祥益地產區域董事林偉光表示，屯門居屋置樂花園日前錄得一宗區內首置客成交個案。單位為1座中層E室，實用面積584平方呎，間隔為三房兩廳，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上廳房均向南擁內園景觀，而且屋苑毗鄰市中心，生活配套齊全。由於原業主要趕移民，故願意減價10萬元沽出單位，最後買家決定以525萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為8,990元。

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

 

林偉光指，現時跟上述成交同類單位造價約550萬元，故以上成交較市價低約5%，買家成功以筍價購入單位。原業主於2011年以約218萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達307萬，單位升值逾倍易手。
 
目前置樂花園約有30餘個放盤，單位的平均呎價約9千餘至1萬元水平。現時實用面積約444平方呎的2房單位，叫價由420萬至430萬元。至於實用面積511平方呎的3房單位，叫價約480萬至500萬元。林偉光說，其實置樂花園也有較低水的選擇，就是物業沒有電梯到達的頂層單位，一般造價較低，其中位於頂層、實用面積511平方呎的3房單位，叫價只是450萬元，呎價低於9千元。

【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨，了解按【下一頁

置樂花園屬第一代私人參建的居屋，於1982年入伙，樓齡約38年。由於當時房委會未有訂明補地價政策，故物業毋須補地價便可在自由市場轉讓。屋苑的最大特色是實用率夠高，高達85%至87%，而且不設窗台，故空間十分「見使」，成為「上車恩物」之選。屋苑附近的也有不同類型的商舖，屋苑毗連麗寶商場，購物便利。而且屋苑附近亦設有街市及足球場、遊樂場等社區設施。屋苑外也設有不少巴士及小巴路線，前往不同地區，由該處乘車前往西鐵屯門站也只是數分鐘，交通也算便利。

【蝕讓離場】再有納米盤業主蝕住沽 喜點業主揸住單位1年半就輸咗70萬，了解按【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

放盤 商場 商舖 居屋 移民 屯門 置樂花園

下一篇文章

【A股布局】再傳券商併購消息　今次主角輪到海通證券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水