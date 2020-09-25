【歐洲第二波疫情】西班牙馬德里擴大封城 百萬人禁足

▲ 西班牙首都馬德里的新冠肺炎疫情惡化，宣布擴大封城範圍，料有100萬人要留家禁足。

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，多國確診數字連日創新高。西班牙首都馬德里由於疫情惡化，周五（25日）宣布擴大封城範圍，再增加8個封鎖地區，料馬德里約有100萬人要留家禁足。

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西班牙單日再新增10,653宗新冠肺炎病例，累計超過70.4萬人確診。西班牙由周二（22日）起，連續3日的單日確診升幅都超過1萬宗，反映疫情仍然持續升溫。馬德里仍然是全國疫情熱點，全國超過三分之一的住院患者集中於該地區。

馬德里政府周五宣布擴大封城範圍，地區衛生部門副總監薩帕特羅（Antonio Zapatero）表示，新限制將再增加8個封鎖地區，由下周一（28日）起實施，料有16.7萬人受影響。連同新地區計算，馬德里有100萬人受封城措施影響，除上班上學或求診等特殊原因外，都不得出門。

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雖然馬德里擴大限制範圍，但西班牙中央政府仍建議馬德里全面封城。西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）表示，馬德里於未來一周將經歷艱難時期，呼籲該地區下定決心採取有效行動遏制疫情。

但薩帕特羅表示，馬德里是根據多項因素決定封鎖範圍，通常該地區在過去兩周的發病率，如超過每10萬人有1,000人的比例，就會納入封鎖範圍。但當局也會因應地方衛生中心應對疫情的能力，及地理劃分的難度而作調整。

因此馬德里的拉瓦皮耶斯區（Lavapies）及得土安區（Tetuan）在過去兩周的發病率，雖然均超出每10萬人有1,000宗的比例，但當局並無將其納入封鎖範圍。

責任編輯：鄭錦玲