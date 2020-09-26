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【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人　線上推廣軟餐、拍片教育公眾

科技 17:30 2020/09/26

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新冠肺炎疫情打亂了社企「軟膳點」（Mealingful）的綫下推廣軟餐普及化計劃，所以他們首先轉戰社交平台進行軟餐教育推廣，開拍教學短片「吞嚥小教室」、「咬字小教室」系列。

雖然本港軟餐市場近年開始萌芽，陸續有安老院舍引入軟餐，還有不少有心人嘗試炮製本地化的軟餐食物如叉燒飯、牛肉球、月餅等，冀令本地長者重拾生活尊嚴及飲食樂趣。而港府2020/21年度財政預算案中，亦撥款3,800萬元資助安老院舍、社區照顧及支援服務的機構，為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

不過現時就讀港大Final Year的羅卓賢（Jackson）、陳彥彤（Michelle）就因為親身見證爺爺、嫲嫲因患有吞嚥困難而無法自主選擇食物，發現市面上尋找訂購軟餐及教育大眾相關資訊的渠道甚少，於是夥拍另外3位志同道合的港大生何君霖（Bianca）、科大生蘇穎彤（Joey）及港大畢業生Wilson，在去年以軟餐訂購、資訊平台「軟膳點」（Mealingful）之名，開展社企創業。

他們根據各自專長、學系背景而各司其職，分別聯絡不同軟餐供應商、公私營院舍及物流公司等，設立網上訂餐平台、建立生態圈，在港宣揚軟餐文化。冀讓更多長者重拾自主選擇食物的權利，同時紓解照顧者的壓力。

同行非敵國 聚集同路人教育

事實上，吞嚥障礙還會因為咽、喉或口腔疾病、呼吸系統疾病、腦部及神經系統疾病，或是頭頸部手術或放射治療後，導致的呼吸控制失調或各項功能失調等情況而引起，並不僅限於長者身上發生。

他們亦強調：

同行未必如敵國，最終目標是聚合同路人的力量，教育公眾將軟餐普及化，甚至令有需要人士及長者，可在社區內的餐廳輕易吃到軟餐。

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「小教室」短片 改善吞嚥困難

雖然新冠肺炎疫情打亂了該社企的綫下推廣計劃，尤其在找尋院舍合作方面，更「難以盡快入屋」。但他們同時繼續於社交平台進行軟餐教育推廣，如日前就開始拍攝教學短片「吞嚥小教室」、「咬字小教室」系列，透過提供簡單運動教學來幫助進食緩慢、舌頭力量不足等人士，改善吞嚥困難問題，冀令公眾了解更多。

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容易吞嚥的軟餐款式五花八門，正餐如燒鰻魚、咖喱薯仔、蘿蔔牛腩，以至即開即食的包裝食品也有，不少品牌更已引入國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）作指標，將食物稀稠度分為8級。

冀地道食品　雞髀飯、點心加入平台

軟餐與糊仔餐有何分別？一般糊仔餐在煮法上會稀釋，淡而無味；Jackson分享，試食過如IDDSI達5至6級（即免治狀）的日式雞肉、豬肉便當時，因為口感更加軟腍，不需多加咀嚼，感覺肉汁鮮味比平日更突出。

Jackson指在今年長者院舍實習時，發現即使約100人中逾半人有進食障礙，但僅有糊仔餐、碎餐提供，賣相、味道亦很不吸引，啟發他將改善構思帶入創業大計。「希望將地道雞髀飯、港人至愛的點心款式，加入我們軟餐平台訂購選項中。」

想了解更社企「軟膳點」（Mealingful）報道，請按【下一頁】

記者：張寶燕

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