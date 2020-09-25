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【恒大股價】恒大分拆物管業務已獲聯交所批准

即市財經 20:13 2020/09/25

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恒大發公告指，已經收到聯交所對建議分拆物管業務的批准。

內地富商許家印旗下的中國恒大 （03333） 早前宣布計劃分拆物業管理業務。恒大發公告指，已經收到聯交所對建議分拆的批准，物業管理業務的正式上市申請將在短期內向聯交所呈交。

外電早前引述消息人士指，公司計劃集資30億美元（約234億港元），公司現時估值最少約110億美元（約858億港元），上市負責行為瑞銀、農銀、建銀、華泰、中信證券及海通。

值得留意是，恒大分拆物管業務上市前，引進了一批卓有聲譽的戰略投資者，涉及約235億元融資，其中投資者包括華人置業 （00127） 執董陳凱韻（甘比）、騰訊 （00700） 、新世界 （00017） 鄭家純家族以及利福國際 （01212） 等。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國恒大（03333） 恒大

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