【新股IPO】曠視科技傳有意捲土重來 年內於中港兩地同步上市

引述內地媒體報道，內地人工智能解決方案供應商曠視科技（Megvii）計劃在香港和內地科創板同步上市，很大機會今年底就上市。然而，據悉上市計劃已有實質性進展，惟公司不予置評。其實曠視科技早於去年8月底已提交上市申請，惟今年2月已經失效。

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另一方面，曠視於去年10月遭美國列入貿易黑名單，因公司牽涉侵犯新疆穆斯林少數民族人權，曠視回應稱美國商務部在沒有任何事實根據情況下將公司列入實體清單，對該決定表示強烈抗議。

稍早前報道指，曠視科技在港上市計劃集資10億美元（約78億港元），其背後投資者包括阿里巴巴 （09988） 、螞蟻金服、聯想集團 （00992） 等。

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記者：張以正