【滙豐股價】平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐　再超Blackrock成最大股東

▲ 滙豐獲大股東平保支持，在28元水平買貨。

滙豐 （00005） 於9月23日（本周三）跌穿28元的世紀供股價，低見27.5元。據聯交所披露，平安資產管理當日在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元掃入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%，再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐大股東。

滙豐自4月破天荒叫停派息後，股價開始拾級而下，日前更失守供股價28元。正當市場關注平保投資錄巨額帳面虧損，但平保今年多次回應時均重申，投資滙豐屬長期財務投資。

未計今次增持，彭博數據顯示，平保購入滙豐的平均成本價為68.44元。

滙豐周三（23日）歷史性跌穿供股價當日，成交額達30.8億元，其後兩日成交亦達17.9億及12億元；相比倫敦成交僅8.49億及7.16億港元，及周五截至19時45分成交僅2.4億港元，在港成交亦明顯加大。

滙豐今日收報28.2元，跌0.4元或1.4%，成交12億元，日內最低曾見27.9元。

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記者：譚志偉