【人事變動】滙豐委任伍楊玉如為香港區財管及個人銀行業務主管　12月履新

▲ 滙豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管，12月1日起生效。

滙豐宣布，已委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管，任命將於12月1日生效。伍楊玉如正式就任前，滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）會繼續兼任此職。

滙豐指，財富管理及個人銀行一直是該行的業務重心，伍楊玉如將推動有關業務的持續發展，為不同客戶群，提供財務策劃和財富管理服務。

欣格雷表示，對滙豐集團及其亞洲個人財富管理及個人銀行業務而言，是一個舉足輕重的高級管理層職位，相信對方可以進一步增強業務能力並把握香港以至大灣區的增長機會。

伍楊玉如現時為網上交易平台IG Group的大中華區行政總裁。此前，她離任花旗銀行亞洲暨歐洲和中東無擔保貸款部門的主管後，2017年共同創立網上資產管理平台亞盟金融（現稱：安誼金融），當時主打美國消費信貸基金，在香港、新加坡及台灣都有辦公室。

在花旗銀行任職期間，她曾負責花旗香港信用卡及無擔保貸款業務、擔任風險總監。加入花旗前，伍楊玉如曾在澳洲安永工作。

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編輯：趙穎妍