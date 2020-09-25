【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東

滙豐(00005)近日持續下跌，吸引大股東之一的中國平安(02318)再次出手增持！根據港交所(00388)資料顯示，平安旗下的平安資產管理，在9月23 日(周三)以每股平均價28.2859元，增持1,080萬股滙豐，投入金額約逾3億元。經過此輪增持，平安在滙豐的持股量升至8%，再度超越美國資產管理公司貝萊德(Blackrock)，成為滙豐第一大股東。

【滙豐新低】滙豐失守28元世紀供股價 現市值僅等於中國平安的三成 詳情請看【下一頁】

【滙豐新低】花旗估滙豐最壞情況下 或需出售交行股權 詳情請看【下一頁】

截至周五(25日)，滙豐市值為5,743億元，僅為市值15,523億元的平安的三成多。平安去年曾表示，入股滙豐純粹為財務性投資。

商務部發布《不可靠實體清單規定》 ，傳滙豐或被列入清單，導致股價下滑失守30元關口。花旗估計，滙豐若被列入清單，面對的潛在懲罰措施包括限制或禁止在內地投資, 最壞情況下或需出售，早年入股的交行(03328)股權。

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