  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 21:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東

股樓投資 20:11 2020/09/25

分享：

滙豐(00005)近日持續下跌，吸引大股東之一的中國平安(02318)再次出手增持！根據港交所(00388)資料顯示，平安旗下的平安資產管理，在9月23 日(周三)以每股平均價28.2859元，增持1,080萬股滙豐，投入金額約逾3億元。經過此輪增持，平安在滙豐的持股量升至8%，再度超越美國資產管理公司貝萊德(Blackrock)，成為滙豐第一大股東。

【滙豐新低】滙豐失守28元世紀供股價 現市值僅等於中國平安的三成  詳情請看【下一頁

【滙豐新低】花旗估滙豐最壞情況下 或需出售交行股權   詳情請看【下一頁

截至周五(25日)，滙豐市值為5,743億元，僅為市值15,523億元的平安的三成多。平安去年曾表示，入股滙豐純粹為財務性投資。

商務部發布《不可靠實體清單規定》 ，傳滙豐或被列入清單，導致股價下滑失守30元關口。花旗估計，滙豐若被列入清單，面對的潛在懲罰措施包括限制或禁止在內地投資, 最壞情況下或需出售，早年入股的交行(03328)股權。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 滙豐控股（00005） 經濟

上一篇文章

【新股IPO】再鼎醫藥9688周一掛牌 暗盤升3.7% 每手帳面賺1025元

下一篇文章

【港版健康碼】林鄭月娥：技術開發工作基本完成　核酸檢測是出行必不可少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水