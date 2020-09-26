【大學生疫市創業】成立社企推廣軟餐　盼至親「不再無啖好食」重拾飲食樂趣

▲ 長者因為年老或疾病引致咀嚼機能衰退，難以再進食保留色、香、味、形的固體食物，除了糊仔餐、碎餐之外，還可以吃甚麼？

民以食為天，惟對患有吞嚥困難的人士而言，想享樂其中卻非必然。一場新冠肺炎疫情，更令現時就讀港大Final Year的陳彥彤（Michelle）與身住療養院、患有吞嚥困難的98歲嫲嫲分隔，遲遲未能親身將其新發現、嫲嫲最喜愛的地道點心「軟餐」，與她重聚分享。

Michelle指，去年與另外4位團隊成員以軟餐訂購、資訊平台「軟膳點」（Mealingful）之名，投入社企創業比賽中小試牛刀：

當中有不少啟發都是來自嫲嫲，以及另一位同樣因為爺爺曾經吞嚥問題罹患吸入性肺炎而逝世的港大社工系生羅卓賢（Jackson）。

長者因為年老或疾病引致咀嚼機能衰退，難以再進食保留色、香、味、形的固體食物，由於無法自主選擇食物，隨時因此失去食慾。患有吞嚥困難人士可以吃甚麼？目前大眾認知較多的是俗稱「糊仔」的糊餐或是碎餐。大多數港人對日本及台灣市場早年已推出、質地較軟腍兼能保留食物原汁原味的「軟餐」，卻是聞所未聞。

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【疫市創業】社企推軟餐月餅訂購 藉贈送推廣、拍片吸客

爺爺嫲嫲苦況 啟發孫設社企

Jackson及Michelle都是因親身見證爺爺、嫲嫲遇上同樣苦況，啟發他們上網搜尋及研究軟餐食品。去年9月開始籌備，至今年4月正式成立社企期間，發現許多港人對軟餐未有任何認知，就讀社工系的Jackson指，朋友及同學對軟餐二字感新奇。

Michelle指，年邁的嫲嫲4年前已入住療養院。每次探訪時，見她進食碎餐時神情悲戚，且長期食慾不振，令她感到擔憂。

嫲嫲以前最愛與我們到酒樓飲茶、吃點心，如果可以早一點知道軟餐，可免她飽受無法享受美食的痛苦。疫情後一定要帶點心重聚，讓她重拾飲食樂趣。

Jackson更表示，終年95歲的爺爺，於去年暑假期間因咀嚼、吞嚥困難導致食物「落錯格」，引發吸入性肺炎逝世。事後與家人回想才發現早有不少徵兆，如進食時容易咳嗽，若可及早從日常飲食中做足預防，可能更好。

而他爺爺生前的日常膳食中，只有白粥及雞肉等食物：

成為照顧者的媽媽亦表示每日都好頭痛，究竟煮甚麼才能有足夠營養，又能滿足老人家晚上要吃小食的需求。

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佳節享「軟」月餅 下一階推小區試驗計劃

雖然新冠肺炎疫情打亂了該社企的綫下推廣計劃，尤其在找尋院舍合作方面，更「難以盡快入屋」。但適逢中秋節將至，該團隊日前首先改為推出軟餐月餅訂購服務應變，讓長者能享用不同的低糖「軟」月餅款式之餘，順帶向照顧者推廣軟餐新選擇，並且改為先進行小區試驗，團隊正積極與物流公司進行試驗及洽談，下一階段推出不同款式的軟餐便當訂送服務。

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【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人 線上推廣軟餐、拍片教育公眾

記者：張寶燕