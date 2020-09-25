【惠康凍價】惠康鎖定價貨品　實質減價幅度有幾大？

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第二期保就業計劃下，政府要求兩大超級市場提供優惠。惠康超級市場今日（25日）加推「日日有低價」計劃，超過300件貨品價格將鎖定至少半年，但鎖定價對市民來說，有幾「大幅受惠」？記者嘗試於9月25日晚上7時，上網到百佳、大昌食品專門店、HKTVmall、士多查詢以下兩款貨品的價格，再與惠康「鎖定價」比較。
以獅球嘜花生油3支裝900ml為例，惠康鎖定價為88元，鎖定前的零售價為95.9元，報價便宜了8.2%。但同樣貨品，百佳正價售88元。大昌食品專門店則售92.9元，雖然較惠康鎖定價貴，但比鎖定前的零售價便宜。HKTVmall及士多則售99.9元。
以金象牌頂上茉莉香米（5公斤）為例，惠康鎖定價為75元，鎖定前的零售價為82.9元，便宜了9.5%。不過，同樣貨品，百佳售79.8元、大昌食品專門店售75.9元、士多售78.9元、HKTVmall售81.9元，全部均比惠康鎖定前的零售價便宜。
總括來說，以上兩種產品的惠康的鎖定價是最便宜，但其鎖定前的零售價一般較其他超市有平有貴，因此，惠康實質的減價幅度未必如想像般多。
|貨品價格大比拼
|貨品
|超市
|價格
|獅球嘜花生油3支裝900ml
|惠康
|
鎖定價88元
鎖定前零售價95.9元
|百佳
|88元
|大昌食品專門店
|92.9元
|HKTVmall
|99.9元
|士多
|99.9元
|金象牌頂上茉莉香米（5公斤）
|惠康
|
鎖定價75元
鎖定前零售價82.9元
|百佳
|79.8元
|大昌食品專門店
|75.9元
|HKTVmall
|81.9元
|士多
|78.9元
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責任編輯：朱悅瀅