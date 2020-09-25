【惠康凍價】惠康鎖定價貨品　實質減價幅度有幾大？

▲ 惠康超級市場加推「日日有低價」計劃，超過300件貨品價格將鎖定至少半年，但鎖定價對市民來說，有幾「大幅受惠」？（超市網站圖片）

第二期保就業計劃下，政府要求兩大超級市場提供優惠。惠康超級市場今日（25日）加推「日日有低價」計劃，超過300件貨品價格將鎖定至少半年，但鎖定價對市民來說，有幾「大幅受惠」？記者嘗試於9月25日晚上7時，上網到百佳、大昌食品專門店、HKTVmall、士多查詢以下兩款貨品的價格，再與惠康「鎖定價」比較。

【超市優惠】兩大超市推優惠回饋 消委會：消費者節省愈多愈好

【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋 學者料僅相當於2%折扣

以獅球嘜花生油3支裝900ml為例，惠康鎖定價為88元，鎖定前的零售價為95.9元，報價便宜了8.2%。但同樣貨品，百佳正價售88元。大昌食品專門店則售92.9元，雖然較惠康鎖定價貴，但比鎖定前的零售價便宜。HKTVmall及士多則售99.9元。

▲ 獅球嘜花生油3支裝900ml惠康鎖定價為88元。（惠康提供圖片）

▲ 獅球嘜花生油3支裝900ml百佳售88元。（百佳網站圖片）

▲ 獅球嘜花生油3支裝900ml大昌食品專門店售92.9元。（大昌食品網站圖片）

以金象牌頂上茉莉香米（5公斤）為例，惠康鎖定價為75元，鎖定前的零售價為82.9元，便宜了9.5%。不過，同樣貨品，百佳售79.8元、大昌食品專門店售75.9元、士多售78.9元、HKTVmall售81.9元，全部均比惠康鎖定前的零售價便宜。

總括來說，以上兩種產品的惠康的鎖定價是最便宜，但其鎖定前的零售價一般較其他超市有平有貴，因此，惠康實質的減價幅度未必如想像般多。

▲ 金象牌頂上茉莉香米（5公斤）惠康鎖定價為75元。（惠康提供圖片）

▲ 金象牌頂上茉莉香米（5公斤）百佳售79.8元。（百佳網站圖片）

▲ 金象牌頂上茉莉香米（5公斤）士多售78.9元。（士多網站圖片）

貨品價格大比拼 貨品 超市 價格 獅球嘜花生油3支裝900ml 惠康 鎖定價88元 鎖定前零售價95.9元 百佳 88元 大昌食品專門店 92.9元 HKTVmall 99.9元 士多 99.9元 金象牌頂上茉莉香米（5公斤） 惠康 鎖定價75元 鎖定前零售價82.9元 百佳 79.8元 大昌食品專門店 75.9元 HKTVmall 81.9元 士多 78.9元

【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠 10元火腿扒芝蛋飽

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅