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【惠康凍價】惠康鎖定價貨品　實質減價幅度有幾大？

商業 20:11 2020/09/25

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惠康超級市場加推「日日有低價」計劃，超過300件貨品價格將鎖定至少半年，但鎖定價對市民來說，有幾「大幅受惠」？（超市網站圖片）

第二期保就業計劃下，政府要求兩大超級市場提供優惠。惠康超級市場今日（25日）加推「日日有低價」計劃，超過300件貨品價格將鎖定至少半年，但鎖定價對市民來說，有幾「大幅受惠」？記者嘗試於9月25日晚上7時，上網到百佳、大昌食品專門店、HKTVmall、士多查詢以下兩款貨品的價格，再與惠康「鎖定價」比較。

【超市優惠】兩大超市推優惠回饋　消委會：消費者節省愈多愈好

【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋　學者料僅相當於2%折扣

以獅球嘜花生油3支裝900ml為例，惠康鎖定價為88元，鎖定前的零售價為95.9元，報價便宜了8.2%。但同樣貨品，百佳正價售88元。大昌食品專門店則售92.9元，雖然較惠康鎖定價貴，但比鎖定前的零售價便宜。HKTVmall及士多則售99.9元。

獅球嘜花生油3支裝900ml惠康鎖定價為88元。（惠康提供圖片）

獅球嘜花生油3支裝900ml百佳售88元。（百佳網站圖片）

獅球嘜花生油3支裝900ml大昌食品專門店售92.9元。（大昌食品網站圖片）

以金象牌頂上茉莉香米（5公斤）為例，惠康鎖定價為75元，鎖定前的零售價為82.9元，便宜了9.5%。不過，同樣貨品，百佳售79.8元、大昌食品專門店售75.9元、士多售78.9元、HKTVmall售81.9元，全部均比惠康鎖定前的零售價便宜。

總括來說，以上兩種產品的惠康的鎖定價是最便宜，但其鎖定前的零售價一般較其他超市有平有貴，因此，惠康實質的減價幅度未必如想像般多。

金象牌頂上茉莉香米（5公斤）惠康鎖定價為75元。（惠康提供圖片）

金象牌頂上茉莉香米（5公斤）百佳售79.8元。（百佳網站圖片）

金象牌頂上茉莉香米（5公斤）士多售78.9元。（士多網站圖片）

貨品價格大比拼
貨品 超市 價格
獅球嘜花生油3支裝900ml 惠康

鎖定價88元

鎖定前零售價95.9元
百佳 88元
大昌食品專門店 92.9元
HKTVmall 99.9元
士多 99.9元
金象牌頂上茉莉香米（5公斤） 惠康

鎖定價75元

鎖定前零售價82.9元
百佳 79.8元
大昌食品專門店 75.9元
HKTVmall 81.9元
士多 78.9元

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責任編輯：朱悅瀅

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