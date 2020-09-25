【港版健康碼】林鄭月娥：技術開發工作基本完成　核酸檢測是出行必不可少

行政長官林鄭月娥今（25日）在社交網站發文指過去一個月的疫情持續緩和，現時每日新增確診個案維持在個位或低雙位數，而且以輸入個案為主，源頭不明的本地個案顯著減少，顯示社區傳播風險下降。她又指「香港健康碼」系統的技術開發工作亦已基本完成，隨著着本地疫情漸趨穩定，將爭取與有關當局重啟討論。

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林鄭月娥表示，香港是外向型的經濟體，要經濟復蘇，必須恢復與其他地方的人員往來。她指，很多香港市民因為家庭、工作、學業或其他個人原因，有確切需要跨境出行，特別是往來內地。港府在7 月初，第三波疫情前已分別與廣東省和澳門特區政府磋商相互以核酸檢測來達致豁免強制檢疫安排，惟因本地疫情反彈而未能落實。現時本地疫情漸趨穩定，會 爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。

至於於與其他地方建立的「旅遊氣泡」，林鄭月娥指已成立由商務及經濟發展局局長領導的跨部門小組，積極與疫情相對穩定，並與香港有密切經貿關係的國家進行探討。她更強調，核酸檢測陰性的證明，在短期內將會是出行必不可少的要求。

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責任編輯：楊子瑩