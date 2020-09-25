【iBond 2020 】iBond回報最高逾兩厘跑贏定存 無懼通縮殺到

▲ 季結倒數，6間大小行鬥加港元息，包括大行如花旗罕有加入戰團搶短存，市料為迎戰iBond。

市傳通脹掛鈎債券（iBond 2020）快將推售，但本港通縮卻殺埋身，相隔11年再次出現連續兩個月通縮，繼7月份綜合消費物價指數（CPI）跌2.3%後，8月份按年再收縮0.4%。

專家料全年CPI 仍可錄正數

不過，綜合專家最新估計，料全年通脹仍可維持正數；明年疫後經濟重生，更有望錄得逾2%漲幅；及至2022年，估計將勁升2.4%。業界憧憬，上述官債的長遠回報，不但跑贏港元定期存款，亦有望遠超保證固定年息1厘的「墊底息」。

不過，短期而言，單以過去半年CPI來看，今年3月至8月的平均通脹率料僅0.62%。由此推斷，這定息產品在推出初期，以浮息計價有欠吸引，相信回報或僅得1厘的「保底息」。

本報綜合7位名家對CPI的最新看法，今年整年預測，從最悲觀的ING料負數0.1%，到花旗最樂觀預估升1.4%。至於明年，華僑永亨、上商及ING皆預期升1.5%，最進取的花旗料錄得2.3%漲幅。展望後年，即2022年，華僑永亨及ING相信屆時CPI升1.9%，大新（02356）更預計上揚2.4%。

自從統計處於本周一（9月21日）公布8月份的CPI後， 7大名家對本港未來通脹的最新看法如下︰

●花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧︰香港8月份消費物價指數繼續下跌，主要由於經濟受保持社交距離措施影響，零售商減價促銷以刺激銷售。再者，去年豬肉價格急升，食品物價亦受到高基數效應影響。如果公眾健康危機繼續受控，物價有機會改善。預測香港今年全年通脹為1.4%，明年通脹則有望升至2.3%；

●星展香港經濟師謝家曦︰預期第4季在疫情改善下，復添報復式消費，以及受惠低基數效應，通脹有望重臨，維持今年全年的1.1%升幅預估，明年更升2%；

●大新經濟師溫嘉煒︰料9月份CPI或再錄得約0.4%下跌，主要由於食品價格及私人房屋租金或繼續有放緩壓力。全年CPI預測為0.5%，2021升1.6%，2022升2.4%。此外，過去半年的平均通脹率是0.62%，如按照過往通脹掛鈎債券發行資料，用以計算票面息率的平均通脹率為準確至小數點後兩個位；而根據過往iBond發行資料，票面息率為最近6個月的平均綜合消費物價指數按年變動率、即浮息計，又或1厘定息，以較高者為準；

● 東亞（00023）首席經濟師鄧世安︰通縮殺埋身，主要受累第3波疫情殺到，本港可能連續3個月呈通縮，9月份或再呈負數。惟放眼整年，暫仍保持今明兩年的通脹預測，分別錄得0.8%及1.8%升幅；

●華僑永亨銀行經濟師李若凡︰因去年同期豬瘟問題，造成高基數，料今年9月份仍存在通縮風險。另外，基於本地及海外疫情，以致經濟前景尚未明朗，内外需求仍然低迷。疊加政府紓困措施，以及商家減價的促銷活動，可能進一步削弱通脹壓力。然而，暫維持全年CPI預測不變，約升0.5%，2021年升1.5%，2022年則升1.9%；

●上商研究部主管林俊泓︰9月份隨着放寬限聚令，外出用膳價格反彈，但料不足以扭轉通縮情況。而這3年的CPI估計，2020年料升0.5%，2021年上漲1.5%，2022年升幅為2%。另一邊廂，今年3至8月的平均通脹為0.62%，業界由此推斷，浮息低於官債的保底息1厘，相信捧場客在iBond掛牌初期難作短炒，博有升有息；

●ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈︰預期通縮持續，畢竟社交距離令經濟收縮，物價按理亦趨跌，何況，去年未有新冠病病毒，故此按年物價下跌是大概率事件，除非限聚令顯著鬆綁，否則全年暫難擺脫負數，CPI 預測下跌0.1%，及至2021年才恢復正數，升1.5%，2022年再升 1.9%。

iBond長綫回報 望撼贏定存

另一邊廂，經歷下半年以來罕現的港元定存加息潮，現時工銀亞洲的3個月10.8厘，深信iBond回報難以匹敵「高息王」。反觀，6個月期的年息，最高只得1厘，由招商永隆及南商提供，媲美iBond俗稱墊底的「保底息」。

至於1年長息，集友的1.03厘更勝官債。惟一眾名家皆料，明年通脹逾2%，致富證券業務主管郭家安預計，在宏觀超低息環境下，按理存息難以逆市加至兩厘，因此放眼長綫，相信iBond可撼贏定存。

輝立證券產品拓展部經理杜麗儀補充，正因股市甚波動，令避險資金對iBond甚感興趣，望有保本增值的產品作分散風險。

誠然，單以本周計，港股急插逾1,200點；若以過去4周衝量，更狂瀉2,000點或近9%。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源