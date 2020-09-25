【餓「新」嘗啖＠iM網】燒大頭蝦餐 越式餐廳的享受

最近出街，車多人多，前陣子暢通無阻的街道、門可羅雀的商場再現車水馬龍，都說這是抗疫疲勞，市民報復性消費。雖然字面有些負面，但大半年的抗疫，著實令人疲勞，愈被逼留在家愈困不住，個心愈想出外，是以一聽到疫情稍有緩和，對腳就第一時間往外衝。報復性消費？個人認為畢竟經濟環境和疫情一樣：未有得救。花錢未必人人任性得起，性價比高的，自然更討喜。

最近去銅鑼灣安南試過他們的燒大頭蝦餐，性價比真的吸引。538元共九道菜，還買一送一，即538元兩位，人說賤物鬥窮人，我說不吃白不吃，以前在安南吃個豐富晚餐，500元一位已是最低消費。一般的越南餐廳多走大眾化路線，這家走的卻是中高檔格局，出自名室內設計師志天的手筆，裝潢懷舊中見貴氣，無論用色或擺飾都非常講究，別出心裁，加上環境燈光舒適，予人很不一樣的越式餐廳享受。越菜通常分南越菜和北越菜，這家賣的是南北越菜大聯盟，就連越南中部皇族區的順化菜都有供應，有夠獨特。

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這晚我們四人叫了兩個套餐，完全夠飽，連想叫多一兩道小菜的念頭都沒有。首先上桌的是前菜拼盤：牙車快、香茅雞肉蝦片和河內香草墨魚餅。以位上的形式奉上，賣相更覺精緻。蝦片放上香茅雞肉，味道不錯，只是稍兼嫌蝦片吸了醬汁不再鬆脆。河內香草墨魚餅則值得一讚，較坊間的墨魚餅更彈牙更鮮美，還食得到粒粒墨魚肉。再來法式海龍皇湯。海龍皇湯相傳是來自法國馬賽港，當地魚販將賣剩的海鮮放進大煲熬湯做晚餐，因味道鮮美而馳名，時至今日越南廳的海龍皇湯最為出名。這湯用料好足，小小一碗已見齊蝦、大蜆和魚片，背後熬湯的材料就不用明說，難怪味道如此鮮甜。

主角是炭燒大頭蝦，蝦膏香滑，配以米粉，一個香口一個彈牙，沒令人失望。再來南越咖哩牛筋腩配法飽，香濃味美，此時已飽了大半，還有安南牛肉河粉或雞肉湯河粉和薑汁芥蘭，怎不大滿足？曾經讀過一位美食家的評論，說吃越南河粉好有一種儀式感，食客的手動參與增加了吃河粉的樂趣。認不認同，不重要，重要的是在滖燙的湯河裏撒一把生芽菜、辣椒蔥花，再逐葉掰下九曾塔、最後擠入青檸汁，用筷子動一下，蒸騰的熱氣帶出帶出各香草的馥郁濃香，的確會俘虜人的食慾。

甜品是椰汁粟米糯米，粘粘糯糯又不太甜，不錯。與其說報復性消費，不如說智慧型享受，疫情仍在，鬱結的心情，或者可以用美食來緩解。

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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