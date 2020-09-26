【港股追蹤】明源雲首日爆升　造就兩創辦人登福布斯富豪榜

今日焦點新股明源雲（00909）正式上市，最終收報升86％。得益於明源雲良好表現，創始人高宇所持股份市值約106億人民幣，聯合創始人陳曉暉所持股份市值約800億元人民幣，雙雙踏入福布斯億萬富豪規模。

另外，A股市場今日亦有4間公司上市。其中，集裝箱物流服務商上海中穀物流股份有限公司（滬：603565）收報31.95元，升44%。董事長盧宗俊所持43.85％股份，財富市值93億元，亦順利登上富豪榜。

明源雲於2003年創立，總部位於廣東省深圳市。明源雲專注為中國房地產開發商及房地產產業鏈其他產業參與者提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。以助其管理廣泛的業務運營，包括銷售及營銷，採購，成本管理，項目管理，預算以及房地產資產管理。2008年，明源雲在武漢成立一個全國性研發及支持中心；次年，成立明源地產研究院。2019年，推出房地產開發商雲端ERP解決方案的新版本。

截止到目前，其累計為全國超過6,000家房地產企業提供智能商業解決方案和管理系統，包括99間百強地產開發商。

現年50歲的創始人高宇，於2003年11月創立明源雲，其主要負責集團的整體戰略規劃及業務指導以及本公司的管理。 1991年，高宇畢業於中國人民大學，獲貿易經濟學士學位。明源雲採購，明源雲客及明源雲空間的董事一職。

聯合創始人兼副總裁陳曉暉，主要負責董事會與公司營運及管理有關的工作及監督集團產品研發。陳曉暉於1992年7月取得西安交通大學無線電通信學士學位，並於2014年8月取得中歐國際工商學院工商管理專家。

明源雲擁有強大的明星基石規模，6位基石投資者分別為高瓴資本，GIC，中國結構調整基金，紅杉資本，貝萊德基金及富達基金。

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