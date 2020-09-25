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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】在家裏接生 出生在沙漠的小BABY

名人薈萃 19:56 2020/09/25

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港女初到撤哈拉沙漠居住，時時刻刻感到四周環境新奇又新鮮。生活在香港，不論買、食、喝及玩也非常方便，突然走到世界另一端的撒哈拉沙漠，不少朋友最擔心我，能否適應到當地生活。沙漠內見得最多的，當然是駱駝及綿羊群，雖然這裡也有基本的社區設施，如士多、學校、清真寺等，但我真的沒有見過診所、醫院及救護車呢，心裡一直有很多個疑問。

穆罕默德的家一屋都是小孩子，小孩子在那裏出生呢﹖有天自己忍不住好奇問穆罕默德，大嫂及二嫂在那裏分娩小孩子? 穆罕默德回答我：「在家裏!」 而穆罕默德的媽媽就充當「接生婆」。

其實自己心中早已有答案，沙漠這裏沒有產前檢查，所謂「話生就生」，如六七十年舊香港模式，或許在卡薩布蘭卡、馬拉客什、非斯大城市等應該有醫院，應不需要在家分娩吧。

  • 出生數天的初生BB女。
  • 這群可愛的小朋友由嫲嫲在沙漠裏接生的。
  • BB像蝴蝶變身前破繭殼般綁在背部。

 

柏柏爾人的婦女產後的傳統習慣，產婦和嬰兒需要回娘家休息（即中國人的「坐月」），再由媽媽照顧起居飲食，嬰兒出生約5至7天後，就在娘家大排宴席，招呼親朋戚到訪，當天的喜宴是由朝吃到晚，早午晚三餐之外，小食也源源不絕，招呼賓客。

這日我和穆罕默德的家人到訪大嫂的表妹家裏，因她剛誕下女嬰。全屋是人，非常熱鬧，水洩不通，她們坐著閒談 (女、男分開坐，穆罕默德除外)。同時，預備不少生果、小食(甜餅、花生等)及薄荷茶。

這刻穆罕默德將剛出世的女嬰給我抱抱，這個只有5天的天使，如軟綿綿的海綿一樣，抱起她時，的確十分緊張，我從未抱一個只有5天的嬰兒，她乖乖睡着，好可愛。

不久見到嬰兒的媽媽用毛巾及繩包著BB，如蝴蝶變身前破繭殼一樣，媽媽將初生嬰兒放在背部! 我看到目定口呆問穆罕默德，這可以嗎? 嬰兒軟綿綿，他說沒有問題。

真是各處鄉村各處例，不同地方不同文化，只是這個港女大驚小怪吧!

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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