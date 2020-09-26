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【美股焦點】蘋果3位前高管創立芯片公司Nuvia　最新獲2.4億美元融資

股樓投資 15:16 2020/09/26

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據福布斯指，蘋果公司負責iPhone芯片的3名前半導體高管，共同成立的初創公司Nuvia，近日宣布完成2.4億美元最新融資。本輪由Mithril Capital與Sehat Sutardja 和Weili Dai合作領投，富達管理與研究公司，Atlantic Bridge，Redline Capital，戴爾管理基金和WRVI Capital等大型基金亦有參投。

【美股戰報】Tesla電池日後股價顯著調整　　「忠粉」ARK即趁機撈底     【見下頁

據悉，Nuvia成立於2018年，3位聯合創始人分別是Gerard Williams，Manu Gulati和John Bruno。新成立的公司專門設計用於數據中心的處理器，首款產品代號為Phoenix，用手臂架構代替x86架構研發CPU核心，將與當前的行業領導者英特爾和AMD進行競爭，預計在2022年推出產品。

據該公司產品規劃，在預期相同的情況下，Nuvia設計CPU核計算速度可與上述兩間公司競爭。

 

 

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