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【中小企教室】無紙化節約資源　有咩免費線上工具幫手處理？

科技 11:00 2020/09/26

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除了Adobe ID，用戶可連接 Google、Facebook 或Apple 賬戶使用 Adobe Acrobat 網頁版的免費進階工具。

新冠肺炎肆虐，中小企想轉向遙距辦公、進行線上協作，同時實行無紙化辦公模式助節約資源的話，現時有甚麼免費線上工具幫忙處理文件？

在疫情期間要減少社交接觸，如上門拜訪客戶、往返辦公室遞交文件等，就需要解決文件保存、傳送及簽署等問題，目前專門提供不同數碼文檔解決方案的電子文書處理軟件Adobe Acrobat，就在網頁版開放了多項線上資源供個人或者中小企業用戶試用。除了Adobe ID，用戶可連接 Google、Facebook 或Apple 賬戶使用 Adobe Acrobat 網頁版的免費進階工具。

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例如可利用Adobe Sign流動應用程式或者網頁版邀請對方簽署確認訂單。還有Adobe Scan流動應用程式掃描文件，建立 PDF 後傳送給企業後勤團隊，方便即時跟進。

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此外，Adobe 近日亦與 Google 合作，推出五個無需登入、即可通過瀏覽器使用的快捷域名，包括將各種檔案格式轉換為 PDF 的 PDF.new、將 JPG 影像轉換為 PDF 的 JPGtoPDF.new、填寫表格和簽署電子簽名的 Sign.new、壓縮 PDF 的 CompressPDF.new 以及創作專案的免費線上工具 Create.new

【中小企教室】資深品牌老手：跨市場研究　設計有意義方案

責任編輯：張寶燕

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