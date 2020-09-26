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【職場女性】IT公司Altitude Labs女舵手　剛柔並濟行內立足

商業 12:00 2020/09/26

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數碼轉型諮詢顧問服務公司Altitude Labs創辦人徐嬿婷（Jaclyn）畢業後，便開始科技範疇的職業生涯，成為全職軟件工程師。

資訊科技（IT）向來被視為男性主導的行業，女性或面臨更多挑戰及偏見。世界經濟論壇（WEF）早前發布的《2020年全球性別差距報告》顯示，在數據及人工智能行業，僅有26%的從業者為女性。此外，在雲端計算領域，更只有12%女性就業。惟近年「女力崛起」，不少女性也開始嘗試挑戰傳統，甚至勇於在IT業界成為領導者。

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Altitude Labs創辦人徐嬿婷（Jaclyn）一反傳統思想，早在中學畢業後就決定要往IT路向發展。她提到，自己骨子裏總充滿好奇心，喜歡不斷接觸新事物，挑戰自我。當香港社會側重金融商科和法律、醫學等專業學科，她在大學選科時，選修工程學和科學。

她笑言，自己曾經有一刻想過要到投資銀行工作，畢竟投行薪酬及前景在香港都相對樂觀。由於外界一向認為女性無法掌握IT數理知識，甚至難以在IT業界生存，性格剛強的她就偏要挑戰，勢要打破社會預設的框架。

Jaclyn強調，不能以性別去批判一個人的工作能力。

科技世界每分每秒都在改變，無論是男性或女性軟件工程師，都需要不停吸收最新的知識，我要證明女性都可在IT界突圍而出。

在倫敦帝國理工學院以聯合榮譽學位畢業，Jaclyn再於香港大學修讀理學碩士，就創立數碼轉型諮詢顧問服務公司Altitude Labs。主要協助企業客戶數碼轉型，將煩瑣的內部營運業務逐漸自動化，提供訂製的一站式網絡及移動軟件開發服務。

Jaclyn透露，Altitude Labs成立已有7年時間，曾為一些知名亞洲及美國科技、遊戲公司提供服務，例如協助開發OpenRice、yuu應用程式等，累積服務的用戶超過1億以上。被問到有否遇過一些客戶，因她是女性軟件工程師而被不禮貌對待？她強調，慶幸7年來從未遇過歧視及性騷擾等問題，反而，客戶對她的信任度更加高。

Altitude Labs為企業客戶提供業務程序自動化服務，並利用人工智能進行數據分析，助加速數碼轉型。（受訪者提供圖片）

男女分工合作　業務發展更有效率

男女性格大不同，她相信兩性在IT行業中有各自的優勢。女性「剛柔並濟」的特質，絕對有助IT業界發展。如女性可能在數學與邏輯較弱，但對事物的敏感度卻比男性高。「男性軟件工程師想法直接，能快速應變；但女性就較細心，懂得了解客戶需要，開發及設計出來的產品將會更細膩。」她補充，若將兩方的優點合併，能夠產生不一樣的化學作用，所以不能忽視女性在IT界的付出。

她以Altitude Labs的團隊分工策略為例，成立初期她與另一男性創辦人都是負責開發產品。但由於業務發展不斷擴大，兩人認為需要採取更有效率的合作方式，因此Jaclyn現時就利用自身較擅長的溝通優勢，主要負責與客戶解釋產品設計，或出席不同活動進行推廣，例如近日出席「設計智識周」，助公司增加曝光率；而夥伴就專注於開發方面工作，兩者互相協調及幫助。

【職場女性】工資、晉升機會差異　兩大挑戰如何解決？

記者：曾曉汶

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