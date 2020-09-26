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【輕巧版App】iOS 14更新咗未？蘋果都抄小程序

即市財經 09:00 2020/09/26

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蘋果在iOS 14中推出輕巧版App，用戶無需下載App即可執行任務。

騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）帶起小程序熱潮，因其低成本、無需下載、操作簡單而受熱捧，據微信之前披露，微信小程序日活躍用戶已超過4億。蘋果（美：AAPL）在iPhone iOS 14中最新推出「輕巧版App」（App Clips），無需下載及安裝完整App，即可快速執行任務，概念與小程序類似。

根據蘋果介紹，輕巧版App最可能用在租借單車、繳付停車費、訂購食物等場景。例如租借單車服務，如果商戶願意導入輕巧版App，用戶未來就可以直接用iPhone感應單車上的NFC標籤或QR Code，即可租車、還車，而無需下載完整的App。

若iPhone用戶收到Messages好友傳來的餐廳訊息，也可利用輕巧App綫上訂位，或在蘋果地圖上啟動輕巧App綫上訂餐。同時，iPhone用戶也可以在現場用iPhone掃描菜單的QR Code，直接用手機點餐。

如何取得並使用輕巧版App？iPhone用戶可通過三個方式開啟：

  • 在Safari、「地圖」或「訊息」中點一下輕巧版 App 連結。
  • 使用 iPhone 的相機掃描顯示在實體位置（例如餐廳或收銀處）的二維碼。
  • 將 iPhone（支援的型號）靠近近距離無線通訊（NFC）標籤。

進行上述操作後，iPhone螢幕底部會顯示輕巧版 App 卡，用戶即可開啟，並可使用Apple賬戶登入，免去註冊煩惱。

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編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 微信 iPhone NFC QR Code iOS Safari

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