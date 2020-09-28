【有「情」人@iM網欄】10種性格障礙 性格都會有病？

如果性格出現嚴重問題，有可能是患上精神醫學分類的性格障礙 (Personality Disorders)。在《精神疾病診斷與統計手冊》中就記錄了3大類，包括怪異型、情緒化衝動型和焦慮型，當中可細分為10種性格障礙。

性格與情緒病

在治療情緒病的過程中，我總會仔細留意患者的性格特質與病症之間的關係。事實上性格特質的過多或匱乏都會為我們帶來困擾，例如過份緊慎的特質會使我們行事處處設限，舉步為艱，生活有如驚弓之鳥；如嚴重缺乏同理心，我們就會待人冷酷無情，社交生活處處踫壁。

Thomas(化名)，30多歲的辦公室打工仔，被醫生診斷患有強迫症，而我同時判斷他患有強迫型性格障礙。偵探上身，我仔細聆聽Thomas日常生活的一舉一動，發現他對每份文件，都要一字一字去讀；每個電郵，都要一句一句重複檢查；每個電話留言，都要細聽不下三五七次；打文件，都要在字型、表格、圖表框線間修改大半天。除了工作效率嚴重偏低，同事大都害怕與他合作。他的世界彷彿只有「一定要」和「不可以」，終日游走在猶豫、檢查和修改中，遇到死線臨近，整個人就基乎要崩潰。

其實強迫型性格障礙與強迫症並不相同，後者所指的是一種焦慮症的行為模式，而不是一種與生俱來的個性。統計上，強迫型性格障礙的患者較容易出現強迫症問題。我們或者可以觀察到強迫型性格障礙患者的症狀如下：

 沉迷於細節、規則、條目、次序、組織或日程，以至於忽略了活動的要點

 完美主義，妨礙完成任務

 過度投入工作或追求績效，以至於無法顧及娛樂及社交

 過度在意道德、倫理或價值觀念，嚴重缺乏彈性

 不願丟棄廢舊、無價值的物品，那怕這些物品毫無緬懷價值

 不願將任務委以他人或與他人合作，除非他人能夠精確地按照自己的方式辦事

 對自己和他人都非常吝嗇，將金錢視為可供囤積、以應對未來災難的東西

 僵化、固執

僵硬、固執、不知變通、猶豫不決、力求完美卻迷失於無關痛癢的細節裏，往往就是強迫型性格障礙患者的生活寫照。

作者_Matthew Lee簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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