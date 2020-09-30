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【品水師教飲水@iM網欄】鹼性水的迷思? 水的酸鹼度與健康的關係

名人薈萃 08:01 2020/09/30

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上星期解釋過酸性水、鹼性水的具體分別，重温請按此

至於什麼酸鹼度的水對健康最好呢? 這個是筆者經常被問到的一個問題。坊間流傳一種飲用鹼性水可以中和身體酸性，改善酸性體質的說法。但當追問何謂酸性體質，又無法解釋清楚，沒有聽過一個具體標準和定義。

所以，這說法並未有實質科學根據，也未得到世界權威組織的確認。況且身體各個器官部份，有的屬酸、有的屬鹼，沒有完全酸、或完全鹼的身體。例如胃液是强酸，如果飲用鹼性水可以中和胃的酸性，那麼胃部便無法發揮正常消化功能，這會相當不妙...

根據《洛杉磯時報》的報導，鹼性飲食的 Robert O. Young 被法庭判處罰款和入獄。他被指無牌行醫，他的多個專業資格被發現造假。而他的暢銷書《The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health》被稱為欺詐(Fraud)，檢察官更稱他為「Wizard of pHraud」。

我們身體的酸鹼度，與生俱來已經有調節機能去維持平衡，令我們身體該酸的地方酸，該鹼的地方鹼。相比起水的酸鹼度，更值得留意的是礦物質含量，因為礦物質正是幫助我們身體發揮調節機能的電源，是我們身體的必需品。

雖然飲用鹼性水的益處未有證據支持，但我們知道鹼性水對身體並沒有害，只要不是强酸或强鹼。世界衛生組織也沒有就飲用水的酸鹼度定立一個健康的準則 (No health-based guideline value is proposed for pH)。

不過，日常生活用水的pH值太高(太鹼)或太低(太酸)都不適宜。pH值太低的水，會具有腐蝕性，而且值數越低，腐蝕性越强。例如pH值低於4的水，容易剌激眼睛及造成紅腫，pH值越低，損害越大。pH值低於2.5的水，容易造成皮膚組織受損，而且損害可能無法修復及有擴散至其他皮膚部位的風險。

水的pH值太高也會造成問題。例如pH值大於10的水，容易令頭髮纖維膨脹及受損。pH值大於11的水，容易剌激眼睛及加劇皮膚病等問題。腸胃特別敏感的人士，飲高pH的水也容易造成腸胃不適和肚瀉

pH的概念，不單只用於量度水的酸鹼度，而是適用於所有液體，包括血液、唾液等。人體

血液的pH通常在7.35-7.45之間，如果發生波動，就是病理現象。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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欄名 : 品水師教飲水

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