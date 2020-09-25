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東京迪士尼新區疫情下開幕 設30米《美女與野獸》城堡

環球政經 20:43 2020/09/25

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日本東京迪士尼樂園全新最大園區「New Fantasyland」將於9月28日開放，園區內將有以電影《美女與野獸》和《大英雄聯盟》為主題的遊樂設施。但因受疫情影響，新園區將採取預約制。

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全新園區佔地47,000平方米，歷時3年建成。當中有仿照《美女與野獸》中主角貝兒經常前往的書店所建造的店舖及噴泉，及貝兒與野獸所居住的30米高粉紅色城堡。另外亦有全球首個以《大英雄聯盟》作主題的遊樂設施。

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為免在園區內聚集過多人流，遊客需要在入圍後通過官方應用程式預約時間，然後再進行抽籤，抽中的遊客才有機會進入，而商店與餐館則要通過官網預約。

東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋因受到疫情影響，自2月底起閉園約4個月，於7月1日恢復營業，但入園人需數控制以往的一半以下。而新園區亦因此由原定的4月開幕推遲至今。由於東京迪士尼一度休園達四個月，所在地千葉縣浦安市今年的稅收，或較預算少收42億日圓，即近3億元。

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撰文 : 趙家盈

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