Google應原住民要求 刪除地圖上澳洲烏魯魯巨岩照片

澳洲中部著名景點烏魯魯巨岩，過往一直吸引大量遊客到訪。有網民發現澳洲著名景點烏魯魯巨岩（Uluru）的照片被刪除，Google回應指為尊重當地原住民才作此決定。

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英國媒體報道，Google 9月23日應澳洲國家公園管理局要求，刪除位於烏盧魯卡達族塔國家公園的著名景點 ──── 烏魯魯巨岩的相片。Google解釋，原住民阿南古族視巨岩為聖地，但多年來遊客攀登烏魯魯巨岩，又在現場遺下大量垃圾，原住民認為此舉褻瀆神明，故此向澳洲當局反映。

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烏魯魯巨岩是世上最大的單體岩石，1981年被列為世界自然遺產。Google回應指，明白烏魯魯對阿南古族來說十分神聖，所以接到澳洲當局要求後，已將相關相片下架。

澳洲當局早於去年十月基於安全和文化考慮，決定永久關閉這個景點。如今當局要求Google刪除所有烏魯魯，包括山頂的360度視角照片，意味同時禁止人們利用附設功能，在景點虛擬移動。

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