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【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客

科技 20:00 2020/09/25

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5G網絡開通後，5G手機產品更是一浪接一浪登場。當中包括Sony的Xperia 5 II以及Google的Pixel 5。

5G網絡開通後，5G手機產品更是一浪接一浪登場。Google預定在美國時間9月30日舉辦發布會，推出新手機 Pixel 5及Pixel 4A 5G。不過Google發布會尚未進行就已經有不同的新機消息、爆料，最新更有Google Pixel 5的規格、售價、疑似官方宣傳圖等流出。

>>>【5G手機】Google Pixel 5 預定下月中開賣　售$5690

當Google、三星等電話廠商不斷推出5G產品，市場競爭更加激烈。Sony早前發布了旗艦5G手機Xperia 5 II，為吸引更多客戶，Sony更推出Xperia 5 II早鳥優惠。想購買該5G手機的用戶可於即日至10月31日期間，將可獲贈智能手機套連底座及256GB micro SDXC快速記憶卡。並且可以優惠價買入全無線耳機、DUALSHOCK 4專用支架及DUALSHOCK 4 手掣連Xperia專用支架套裝。

>>>【5G手機】Sony Xperia 5 II早鳥優惠　提升手機遊戲體驗

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責任編輯：曾曉汶

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