【新冠肺炎】南韓新增114宗確診　首爾幼兒園再現群組感染

新冠肺炎持續肆虐， 南韓昨（24日）新增114宗確診，95宗為社區感染，其中首爾市再傳出幼兒園的群組感染，至少6人確診。

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據韓聯社報導，新增確診集中在首爾佔56宗。繼首爾區江西區幼兒園早前出現群組感染後，位於冠岳區的一所幼兒園同樣發生群組感染，該幼兒園至少6人確診，首名確診者為園方人員，之後有1名學生及１名學生家屬，以及園方相關人員相繼確診。

南韓政府將於9月28日至10月11日加強對首爾餐廳及電影院等場所的防疫規定，更對首都圈的娛樂場所設禁聚令。

當地9月30日至10月4日的連假，也禁止舉行大規模慶祝、宴會活動，並禁止室內50人、室外100人以上集會。

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責任編輯：楊子瑩