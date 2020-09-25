全球減息放水 有個國家此刻選擇加息2厘

疫情導致全球經濟低迷，各地央行踴躍減息放水推量寬，以挽救經濟。然而在這空前的超低息時代，仍有國家反其道而行。位於歐洲的土耳其央行加息2厘，以打擊通脹及支撐土耳其里拉匯價。加息決定出乎市場預期，亦是該國自2018年底貨幣危機以來首次加息。

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土耳其里拉年初至今累計下跌兩成，相反上月通脹維持在11.7%。行長Murat Uysal領導的貨幣政策委員會認為，應加強上月開始採取的緊縮措施，以抑制通脹預期及風險。央行周四將1周回購利率由8.25厘，上調至10.25厘。

有經濟師認為，土耳其里拉過去數周跌幅較大，因此央行有理由加息。另外有分析師認為，該行需要進一步加息，才能支持土耳其里拉匯價，以及重建投資者對該行的信心。

土耳其總統埃爾多安向來認為高利率會導致通貨膨脹，去年7月更解僱時任央行行長Murat Cetinkaya，指他在利率問題上不跟從指示。現任行長Uysal上場後，央行多次減息，截至今年6月，已連續9次減息，合共減息15.75厘，經通脹調整後的借貸成本是全球最低水平之一。經濟學家和投資者連月來，多次敦促央行加息，以免重演貨幣危機。

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