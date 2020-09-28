【育兒精明消費@iM網欄】10月懷胎苦不堪言　孕期和產後如何滋補?

媽媽們10月懷胎，先要經歷孕吐不適，小心翼翼地保胎，很多活動和興趣都被限制。由窈窕淑女變身腹大便便，體脂不斷增加，到後期更是肥腫難分。平日裡站不久、坐不適、每晚更輾轉難眠⋯⋯ 生產過程的疼痛辛苦更是不言可喻。所以好的滋補產品和生活百貨是孕期和產後必不可少的。

1. 孕婦酵素

凳凳媽一直有起床第一杯就喝酵素的習慣，孕期便選擇了「大漢酵素」的孕養孕補液。以蔬果深層醱酵，獨家調配孕期重要營養群：海藻萃取物（DHA）、藍藻萃取物（藍藻胜肽）、葉酸、鐵質、膳食纖維、益生菌群等；並含益生菌群與膳食纖維，打造寶寶先天好菌體質，奠定資優寶寶，減少媽媽孕期便秘，也為媽媽哺乳作好準備。研究顯示，經過發酵的酵素，小分子結構，易於吸收，酵素可以強化細胞膜上一些特殊接受器的功能，進而補強細胞吸收營養的能力。備孕期飲用酵素，可以強化免疫功能，增加身體抵抗力，有效避免感染疾病。孕期服用酵素可以幫助養分的吸收，有助胎兒的發育成長。如今的大環境下，自身抵抗力才是王道。

有證實酵素可提高肝臟的解毒功能，幫助孕婦加快排除毒素，讓胎兒避免不必要的污染和毒害。酵素松果體的補強，可望將內分泌系統作全面的功能引導，降低孕婦在懷孕期潛在的妊娠糖尿病、妊娠高血壓的發生機率。 產後，酵素可以促進傷口癒合，減輕疼痛，促進新陳代謝的機能，提高母乳質量，使身體早日復原，幫助恢復體型。

2. 滴雞精

月子期間吃了一百隻雞嗎？還在糾結要不要買冰鮮雞煲湯，煲得火候夠不夠，雞湯的油有沒有去掉⋯⋯ 現在已經有了更便利更營養更美味的雞湯 — 滴雞精。滴雞精不是古老的「白蘭X雞精」，滴雞精是將原料雞完整的放入蒸箱加熱，滴出雞精，脫油過濾後立即裝袋。所以它不僅原汁原味，保留了豐富的蛋白質，還無油不含脂肪膽固醇。

凳凳媽那個年代還只有冰凍包裝，和寥寥可數的幾個品牌選擇，購買點也非常少。因為冰凍的關係，難免讓人擔心運輸過程是否真的安全衛生。近年有了常溫包裝，購買點多了，買回家也更容易存放。要知道餵母乳的媽媽，冰箱的位置是非常珍貴的。選擇方面不僅有土雞、老母雞、放山雞、烏骨雞、黑羽土公雞等，口味還有添加蟲草、靈芝、人參、花旗參、暖薑等等多種多樣。

3. POME蟲草菌絲體錠/膠囊

記得幾年前的一篇報導，比較了市面上絕大部分的蟲草補充劑，結果令人大跌眼鏡。所以之後凳凳媽月子期間還是選擇了原條的那曲蟲草。雖然吃了幾個月，但心裡還是不踏實，土地污染已經無人不曉，只有希望酵素在發揮作用，排走了「不小心」吃進體內的毒素。因為連之後香港的中醫教授也提醒凳凳媽以後都不要再吃蟲草了。直到今年在朋友的介紹下，認識了新產品「POME蟲草菌絲體錠/膠囊」，打救了在疫情下，每天與兒子打持久戰的凳凳媽。

小朋友每天都電量十足，沒有戶外運動放電，晚餐後還是火眼金睛，而凳凳媽就每天都疲憊不堪，8-9點是最難熬的，感覺自己站著都可以睡著。不經意的吃了一個星期POME蟲草菌絲體錠，有一晚突然回想剛剛的一星期裡，差不多每晚都可以撐到1-2點才睡，也因為有了很多me time，心情好了很多，這才感悟到原來POME蟲草菌絲體錠的功效如此強大。

原來POME專用的蝙蝠蛾擬青黴純菌種，是目前市面上少有榮獲日本測試機構確認，驗證為100％正統的蝙蝠蛾擬青黴，其DNA排序與野生冬蟲夏草完全相同。於日本廠房經過良工巧匠的發酵過程，凝聚天地靈氣的蟲草營養濃縮於產品中。簡單來說「POME蟲草菌絲體錠/膠囊」保健價值遠比野生冬蟲夏草高出31倍，營養更易於被人體吸收。一日服用 2 粒POME 蟲草雪花錠的含量比例約等於 8 條野生冬蟲夏草，這分量剛好與中國藥典建議野生冬蟲夏草服用相同。膠囊的含量更高，所以每日只需服用一顆。

今年的疫情打亂了所以人的生活和習慣，爸爸媽媽們更是身心疲憊，極力推薦抗疫良伴「POME蟲草菌絲體錠/膠囊」，長期服用更達至增強免疫力、改善睡眠、呼吸道疾病等問題。現在在「萬寧」就可以買到，非常方便，每人每月只需約港幣$400。

作者_凳凳媽簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

更多育兒精明消費@凳凳媽的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！