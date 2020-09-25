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【美股戰報】美銀指對冲基金重新增持周期性股份　薦9大領域股票尋寶

股樓投資 19:14 2020/09/25

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美銀近期研究對冲基金持倉比例時指，今年4月對沖基金投資主要投資防禦性股票，而從8月開始，周期性股票的持倉比例又開始明顯回升。對冲基金對房地產和非必需消費品持股大幅增加，縮小銀行，能源和工業板塊的持倉。

美銀的美股策略師豪爾Jill Carey Hall在研究報告指出，這其實只是一個最新的信號，憧憬經濟復甦而可以明顯受惠的股票，其吸引力正在不斷增強。

以下是她同時推薦的9個尤其具有潛力的領域，當中亦有個股推介。這些領域是根據價格動能，盈利轉好和等因素考慮而得出。

 

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