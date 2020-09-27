【美股分析】加州2035年後禁售新汽油車　除Tesla外還有一隻股票可受惠

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）本周三（23日）簽署行政命令，要求 2035 年之後禁止出售新汽油車，是全美國首個有此規定的州份，並有可能帶動其他州份跟進。

紐瑟姆近期出現史上罕見的嚴重山火，紐瑟姆認為交通運輸帶來的碳污染排放就是主要元兇之一。因此要求到了2035年後，出售的新車將要是零排放，不過市民可以繼續使用已經購買的汽油車，中、重型汽車可依情況放寬至2045年。

分析認為這一政策將利好電動車行業前景，大摩本周指出，電動車廠 Tesla（TSLA-US）以及汽車零件製造商 Aptiv（APTV-US）最有可能受惠於這一長期趨勢。

Tesla電池日後股價顯著調整 「忠粉」ARK即趁機撈底 【 下一頁 】

Tesla將獨立生產電池

Tesla總部位於加州，在加州弗里蒙特（Fremont）亦設有超級工廠。本周二（22日）舉行「電池日」，並宣布有關電池的一系列創新，包括將於2022年量產的最新款「4680電池」，目前已經在里蒙特工廠小範圍生產。

Tesla的電池業務長期於業內處於領先水平，獲得不少叫好聲音，大摩分析師 Adam Jonas 認為，加州及各國政府都將支持Tesla自行生產電池。

除 Tesla 外，另有一隻電動車股獲大摩看好，即其汽車零件製造商 Aptiv。Aptiv在電動車供應鏈中佔據重要地位，股價自3月築底以來升近%。

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編輯：李勝男