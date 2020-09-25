【內房股】萬科郁亮：「三道紅線」為行業重大遊戲規則改變　不希望現惡性事件

▲ 萬科主席郁亮表示，「三道紅線」是行業重大遊戲規則的改變，對所有開發商都是挑戰。

恒大 （03333） 傳出資金鏈問題後，市場更關注限制房企過度融資的「三道紅線」。對於「三道紅線」，萬科 （02202） 主席郁亮表示，這是行業重大遊戲規則的改變，打法都變了，萬科特別不希望行業出現惡性事件，希望行業健康發展，在保障萬科利益的前提下，會儘可能去幫助行業內企業。

郁亮指，萬科現在從財務紀律提升到財經紀律，要考慮投資紀律等，這次的監管是穿透式的，多層結構、表內表外等財務技巧是沒用的，對所有開發商都是挑戰。

他又指，中國房地産有3個階段，2002年前是土地紅利階段，「招拍挂」之後是金融紅利階段，而「三道紅線」之後是管理紅利時代。

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編輯：袁諾曦