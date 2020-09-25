  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 19:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內房股】萬科郁亮：「三道紅線」為行業重大遊戲規則改變　不希望現惡性事件

即市財經 18:36 2020/09/25

分享：

萬科主席郁亮表示，「三道紅線」是行業重大遊戲規則的改變，對所有開發商都是挑戰。

恒大 （03333） 傳出資金鏈問題後，市場更關注限制房企過度融資的「三道紅線」。對於「三道紅線」，萬科 （02202） 主席郁亮表示，這是行業重大遊戲規則的改變，打法都變了，萬科特別不希望行業出現惡性事件，希望行業健康發展，在保障萬科利益的前提下，會儘可能去幫助行業內企業。

郁亮指，萬科現在從財務紀律提升到財經紀律，要考慮投資紀律等，這次的監管是穿透式的，多層結構、表內表外等財務技巧是沒用的，對所有開發商都是挑戰。

他又指，中國房地産有3個階段，2002年前是土地紅利階段，「招拍挂」之後是金融紅利階段，而「三道紅線」之後是管理紅利時代。

相關文章：【恒大股價】網上又傳國資委促國企審視與恒大業務　恒大：未有回應

【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元

【新股IPO】傳恒大獲港交所批准分拆物管業務　集資234億元

【內房股】三條紅綫後融資金額跌25%　政策影響尚未完全浮現？

【內房業績】萬科上半年多賺5.6% 料年底毛利率小幅回落（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） 香港股票 中國恒大（03333） 經濟 萬科 恒大

上一篇文章

【香港航空】港航推兼職機組人員計劃　變相減薪3成（第二版）

下一篇文章

【A股趣聞】國慶中秋長假將至　茅台價格急彈仍一酒難求？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【美股期貨】美股期指倒跌　道指期貨挫逾百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期指倒跌　道指期貨挫逾百點（不斷更新）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）