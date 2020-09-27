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【內房股】萬科郁亮：「三道紅線」改變行業遊戲規則　不希望現惡性事件

即市財經 08:23 2020/09/27

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萬科主席郁亮表示，「三道紅線」是行業重大遊戲規則的改變，對所有開發商都是挑戰。

恒大 （03333） 傳出資金鏈問題後，市場更關注限制房企過度融資的「三道紅線」。對於「三道紅線」，萬科 （02202） 主席郁亮表示，三道紅線改變行業遊戲規則，打法都變了。對於支援泰禾，郁亮指，萬科特別不希望行業出現惡性事件，希望行業健康發展，在保障萬科利益的前提下，會儘可能去幫助行業內有困難企業。

郁亮指出，三道紅線的要求，影響力不亞於2002年的土地招拍掛制度，所有的房企在這個階段再次來到同一起跑線，都歸零了。

他又指，中國房地産有3個階段，2002年前是土地紅利階段，誰有關係拿到地誰就賺到錢了，「招拍挂」之後是金融紅利階段，誰能更獲得資本市場加持，就能買更多地回來，「就是買地要花錢，不是憑關係了，誰產品做得好一點，銀行能夠支持一點，資本市場能夠多支持，各種金融手段用得很充分」，而「三道紅線」之後是管理紅利時代。

郁亮透露，這次的監管是穿透式的，多層結構、表內表外等財務技巧是沒用的，對所有開發商都是挑戰，在這種穿透性的融資要求下，万科未來要講財經紀律，「未來企業應該聚焦好產品好服務，並實施長期主義。同時，企業應該均衡無短板，如果企業有明顯短板，例如現金流問題，則會引發系統崩潰。」

郁亮表示，幾年前万科對這一趨勢就有過預判，只是不確定相關部門會什麼時候公佈而已。房地產金融佔比越來越高，這是不對的。金融資源過多地被房地產佔用不是好事情，到一定程度，國家一定會採取相應措施。

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編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） 香港股票 中國恒大（03333） 經濟 萬科 恒大

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