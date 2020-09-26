《Fall Guys》主角真面目係點？官方揭X光構造圖

▲ Fall Guys官方Twitter日前揭曉，Fall Guys中的角色人物設定、X 光構造圖，原來該角色的身高約183cm，內裡藏著的真正身份與可愛的外表是強烈對比！

可愛卡通風格的生存遊戲《Fall Guys：終極淘汰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout）早前登錄PS4及Steam平台，最多更可以有達60人組隊比賽，獲一眾PS4及Steam玩家熱捧。不過有否想過Fall Guys主角的真正身份究竟是甚麼？

Fall Guys官方Twitter日前揭曉，Fall Guys中的角色人物設定、X 光構造圖，原來該角色的身高約183cm，內裡藏著的真正身份與可愛的外表是強烈對比！

Fall Guys Twitter發布的圖片可見，該角色「骨骼精奇」，除了眼睛構造突出、頸椎前傾、骨骼比例異常，還擁有巨大手掌。

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不過該Fall Guys惡搞圖就令許多玩家大吃一驚，事後官方還舉辦投票活動，提供3個選擇：視作玩笑，不要再討論角色構造；接受其設定，不再討論；接受其設定，並展開二次創作。

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結果引來超過41.6萬玩家投票表態，而最多人選擇的就是「接受其設定，並展開二次創作」，佔58.9％。其次是「視作玩笑，不要再討論角色構」（25.5％）及「接受其設定，不再討論」（15.6％）。

責任編輯：張寶燕