研究：電動車款明顯上升　商用車漸電動化

▲ Walmart預計，公司將於2040年前完成全球全車隊100%電動化的計劃。（圖片來源：Walmart）

隨著各地政府、車廠品牌、環保組織的推動下，電動車已成為不少車主的新座駕。有研究指，全球電動車車款的數目明顯上升，今年單計歐洲已新增33款電動車供消費者選購，而美國於2026年將提供多達130款的電動車可供選擇。

除了普羅大眾外，企業商用車亦逐漸電動化。全球零售商Walmart預計，公司將於2040年前完成全球全車隊100%電動化的計劃。研究認為，商用車市場將成為電動車發展過程中的重要角色。

改用電動貨櫃車 需充電站支援

台灣會計師事務所勤業眾信發表《2030電動汽車趨勢展望》報告指，全球電動車市場在過去兩年內快速增長，截至2019年，全世界共出售超過200萬輛電動車，佔汽車銷售總數的2.5%。報告分析指，電動車產業成長的關鍵，在於消費者信心增加、政策推動、車廠策略轉變及商用車市場成熟。

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報告另指，商用車電動化亦是推動電動車發展。在疫情影響下，不少人都改以網購形式消費，令企業更需要可靠的物流運輸。Walmart透露，其物流團隊每年合計的行駛里數高達11億公里。為減少碳排放，該公司過去幾年都改用更高效率的貨櫃車，亦向Tesla預訂40輛長程純電動貨櫃車。除了車隊電動化外，Walmart亦透過其合作夥伴，獲得多達120個快速充電站的使用權。

電動車款增 平價款將湧現

報告指，由於歐盟限制汽車的碳排放量，加上中國市場較接受電動車，令電動車有足夠的契機和市場發展空間。以去年為例，電動車銷量較2018年增加六成，佔全球電動車的74%。報告另指，電動車在今年上半年的全球銷量或因疫情影響而放緩，但電動車需求在未來仍會陸續上升，而一眾車廠品牌都把握機遇，推出不同類型的電動車，同時研發及完善相關技術。

不少車廠品牌近年都推出多款電動車，迎合市場需要及政府政策。報告預料，眾車廠在電動車的生產與銷售目標都會以倍數增長，而電動化已成為各車廠的優先目標。報告同時預料，電動車除了會有更多款式選擇外，亦會在未來10年內出現平價款式。

責任編輯：楊匡然