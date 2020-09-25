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【美股戰報】Tesla電池日後股價顯著調整　　「忠粉」ARK即趁機撈底

股樓投資 18:37 2020/09/25

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特斯拉（美：TSLA）電池日後股價曾急跌一成，不過向來看好Tesla前景的ARK就繼續向其投下信心一票。

根據一份介紹ARK最近交易的電子郵件，在特斯拉電池日結束的下一個交易日，ARK就增持超過16.6萬股特斯拉股票。ARK投資分析師認為，未來幾年，特斯拉仍然為電動汽車領域的霸主。

【美股戰報】《The Big Short》主角加入「空軍」：　Tesla是泡沫    【見下頁

特斯拉發布的電池改進技術為一個長期項目，可能需要1到3年的時間。該公司新發布的「 4680電池」，可顯著提高功率，續航里程和成本。ARK認為，特斯拉的新技術，目前還沒有其他汽車公司有機會迎頭趕上，Tesla在電池和電動汽車技術發展方面遠遠領先。

ARK分析師Tasha Keeney表示，特斯拉正在改變電動汽車行業的運作方式。對於任何傳統汽車製造商來說，現在要趕上特斯拉，幾乎是不可能的。馬斯克擬在大約三年後的價格為25000美元的自動駕駛汽車，里程或可達400英里，比起現時已有的車型續航還要長。以一個傳統的OEM汽車廠商，想追上特斯拉，難度極大。

 

 

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