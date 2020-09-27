【強積金攻略】積金局新基金平台　助妥善管理強積金（iMoney專題）

▲ 積金局推出的新基金平台有助妥善管理強積金。

據積金局的統計數字，截至2019年年底，每名強積金（MPF）計劃成員已平均累積21.7萬元MPF資產，過去10年累積增加140%。打工仔每個月扣起5%薪金供MPF，對於這筆血汗錢大家當然要定期檢視、積極管理！積金局早前將官方網站上的強積金基金平台重新整合，將基金表現平台、收費比較平台、低收費基金列表及「預設投資」基金列表「四合一」。今期「財富由理起」教大家善用這個平台的免費資源，檢視基金表現，選擇更適合你的基金。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，積金局近年推出一系列提升MPF透明度的措施，以便成員能更積極管理強積金，為退休儲備做好打算。積金局於去年4月將基金表現平台、收費比較平台、低收費基金列表及「預設投資」基金列表「四合一」整合為「強積金基金平台」，並於今年7月推出流動應用程式。

而在「強積金基金平台」的基金列表，積金局已把基金收費「一拆三」，分「行政費、受託人費、保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」。藉提升MPF資訊透明度，促進市場競爭，創造減費空間。鄭恩賜指，自平台推出後，超過40個基金，共10個MPF計劃收費下調投資管理費達20%。他表示現階段正深入探討收費的準則及合理性，進一步促請受托人檢視減價空間。

積金局主管（產品規管）李啟宏表示，MPF計劃成員投資知識程度不一，部分缺乏投資經驗，選擇強積金計劃時，往往對產品一知半解。積金局在「強積金基金平台」作了多項改善，例如增設了「投資重點」及「受託人對基金表現的評估」快捷鍵，並且更新了「風險級別」。

過往平台上的「風險標記」，是以基金過去3年的每月回報，運算年率化標準差計算出來的，部分計劃成員或未能讀懂。因此積金局最新將「風險級別」以7個等級（1至7）披露基金的風險級別，1為最低風險基金，7則為波幅最大的基金。各位打工仔更能因應個人的風險承受能力，作出合適的基金選擇。

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/2EuPbnQ

相關文章：

【強積金MPF】宏利首推派息類MPF基金 目標年度化派息率4厘

【MPF】打工仔「永久離港」提早取走MPF個案增 1年多累計提走逾61億強積金

【MPF】駿隆：8月強積金人均賺6394元 年初至今賺8865元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：梁翠麗

編輯：謝克迪