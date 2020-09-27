  • 27°C
香港時間 : 2020927日 (日) 09:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【強積金攻略】積金局新基金平台　助妥善管理強積金（iMoney專題）

即市財經 09:00 2020/09/27

分享：

積金局推出的新基金平台有助妥善管理強積金。

據積金局的統計數字，截至2019年年底，每名強積金（MPF）計劃成員已平均累積21.7萬元MPF資產，過去10年累積增加140%。打工仔每個月扣起5%薪金供MPF，對於這筆血汗錢大家當然要定期檢視、積極管理！積金局早前將官方網站上的強積金基金平台重新整合，將基金表現平台、收費比較平台、低收費基金列表及「預設投資」基金列表「四合一」。今期「財富由理起」教大家善用這個平台的免費資源，檢視基金表現，選擇更適合你的基金。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，積金局近年推出一系列提升MPF透明度的措施，以便成員能更積極管理強積金，為退休儲備做好打算。積金局於去年4月將基金表現平台、收費比較平台、低收費基金列表及「預設投資」基金列表「四合一」整合為「強積金基金平台」，並於今年7月推出流動應用程式。

而在「強積金基金平台」的基金列表，積金局已把基金收費「一拆三」，分「行政費、受託人費、保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」。藉提升MPF資訊透明度，促進市場競爭，創造減費空間。鄭恩賜指，自平台推出後，超過40個基金，共10個MPF計劃收費下調投資管理費達20%。他表示現階段正深入探討收費的準則及合理性，進一步促請受托人檢視減價空間。

積金局主管（產品規管）李啟宏表示，MPF計劃成員投資知識程度不一，部分缺乏投資經驗，選擇強積金計劃時，往往對產品一知半解。積金局在「強積金基金平台」作了多項改善，例如增設了「投資重點」及「受託人對基金表現的評估」快捷鍵，並且更新了「風險級別」。

過往平台上的「風險標記」，是以基金過去3年的每月回報，運算年率化標準差計算出來的，部分計劃成員或未能讀懂。因此積金局最新將「風險級別」以7個等級（1至7）披露基金的風險級別，1為最低風險基金，7則為波幅最大的基金。各位打工仔更能因應個人的風險承受能力，作出合適的基金選擇。

 

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/2EuPbnQ

相關文章：

【強積金MPF】宏利首推派息類MPF基金 目標年度化派息率4厘

【MPF】打工仔「永久離港」提早取走MPF個案增 1年多累計提走逾61億強積金

【MPF】駿隆：8月強積金人均賺6394元　年初至今賺8865元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：梁翠麗 

編輯：謝克迪

強積金 管理費 基金 經濟

下一篇文章

【內房股】萬科郁亮：「三道紅線」改變行業遊戲規則　不希望現惡性事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用百佳消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用百佳消費即可參加
【滙豐股價】平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐　再超Blackrock成最大股東
【滙豐股價】平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐　再超Blackrock成最大股東